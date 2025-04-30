30 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 30.04.2025 - 10:17

Güncelleme: 30.04.2025 - 10:17

İZMİR ilinde 30 Nisan Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-30 2025-04-30 09:00:00.167-2025-04-30 10:00:00.748 saatleri arasında Salihler; 822, , İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz18, İsimsiz21, İsimsiz41, 820, 821, BAHAR, Özgür Sk., 15. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 10:00:00.12-2025-04-30 12:00:00.688 saatleri arasında Salihler; , Petekkent 7 Sk., İsimsiz234, İsimsiz278, Petekkent 1. Sk., Petekkent 10. Sk., Petekkent 2. Sk., Petekkent 3. Sk., Petekkent 4. Sk., Petekkent 5. Sk., Petekkent 6. Sk., Petekkent 7. Sk., Petekkent 9, Petekkent 9. Sk., Çağla, Özdoğu Kent Sitesi, Cumhuriyet Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 10:00:00.266-2025-04-30 14:00:00.283 saatleri arasında Çandarlı; Bimeyko 12, BİMEYKO 30, Martı Sk., Bimeyko 8, Bimeyko 46, Bimeyko 37, Bimeyko 30, BİMEYKO 28, Bimeyko 26, Bimeyko 20, Bimeyko 18, Bimeyko 16, Bimeyko 14, İsimsiz990, Bimeyko 10, İsimsiz1007, İsimsiz1003, İsimsiz998, BİMEYKO 43, BİMEYKO 37, , İsimsiz902, İsimsiz958, İsimsiz959, İsimsiz964, İsimsiz966, İsimsiz975, İsimsiz976, İsimsiz977, İsimsiz979 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 10:00:00.266-2025-04-30 14:00:00.283 saatleri arasında Denizköy; Esyer Sitesi, İsimsiz5, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-30 2025-04-30 09:00:00.587-2025-04-30 11:00:00.896 saatleri arasında Atatürk; , 2019/3, 2296, 2240 Sk., 2236, 2229. Sk., 2222/3. Sk., 2222/1, 2222, 2217. Sk., 2216. Sk., 2215. Sk., NEYZEN TEVFİK, ÇEŞME URLA İZMİR ASFALTI, İsimsiz54, 2219, 2237, 2214. Sk., 2210. Sk., 2209. Sk., 2207. Sk., 2206, 2205. Sk., 2302/1, 2030/1, 2019/9, 2019, 2179/1, 2179/2, 2025/1, 2208, 2207/2, 2232, 2019/10 Sk., 2204, 2200. Sk., 2189. Sk., 2179, 2177. Sk., 2175, 2172/1. Sk., 2172, 2042. Sk., 2031, 2030, 2027. Sk., 2026, 2025. Sk., 2025, 2019/7. Sk., 2019/6. Sk., 2019/5. Sk., 2019/4. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 09:00:00.587-2025-04-30 11:00:00.896 saatleri arasında Kalabak; , 3248, 3249/1, ÇEŞME URLA İZMİR ASFALTI, NEYZEN TEVFİK, 3302. Sk., 2296, 3247, 3242. Sk., 3240. Sk., 3300, 2239. Sk., 3230. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 09:00:00.587-2025-04-30 11:00:00.896 saatleri arasında Yenikent; 3302. Sk., ÇEŞME URLA İZMİR ASFALTI, 3247, 2300, 2246. Sk., İsimsiz2, 2301, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 09:00:00.587-2025-04-30 11:00:00.896 saatleri arasında İskele; , İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, 2019, 2018/10 Sk., 2018/4. Sk., 2018/5. Sk., 2019/8. Sk., 2222/5. Sk., 2242. Sk., MİTHATPAŞA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 09:00:00.587-2025-04-30 11:00:00.896 saatleri arasında Yelaltı; İNCİRLİ, 2300, 3300, DR. MUSTAFA REŞİT AYDIN, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 09:30:00.493-2025-04-30 16:30:00.234 saatleri arasında Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 13:00:00.735-2025-04-30 15:00:00.395 saatleri arasında Özbek; 6010 Sk., , AKKUM elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 16:00:00.684-2025-04-30 18:00:00.926 saatleri arasında Atatürk; 2207. Sk., , 2302/1, 2030/1, 2019/9, 2019, 2179/1, 2179/2, 2025/1, 2208, 2237, 2219, İsimsiz54, ÇEŞME URLA İZMİR ASFALTI, NEYZEN TEVFİK, 2296, 2240 Sk., 2236, 2229. Sk., 2222/3. Sk., 2222/1, 2222, 2217. Sk., 2216. Sk., 2215. Sk., 2214. Sk., 2210. Sk., 2179, 2189. Sk., 2200. Sk., 2204, 2205. Sk., 2206, 2207/2, 2232, 2019/10 Sk., 2019/3, 2019/4. Sk., 2019/5. Sk., 2019/6. Sk., 2019/7. Sk., 2025, 2025. Sk., 2026, 2027. Sk., 2030, 2031, 2042. Sk., 2172, 2172/1. Sk., 2175, 2177. Sk., 2209. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 16:00:00.684-2025-04-30 18:00:00.926 saatleri arasında İskele; 2242. Sk., 2018/4. Sk., 2018/10 Sk., 2019, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55, , MİTHATPAŞA, 2222/5. Sk., 2019/8. Sk., 2018/5. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 16:00:00.684-2025-04-30 18:00:00.926 saatleri arasında Kalabak; , 3248, 3249/1, 3300, 2239. Sk., 3230. Sk., 3240. Sk., 3242. Sk., 3247, 2296, 3302. Sk., NEYZEN TEVFİK, ÇEŞME URLA İZMİR ASFALTI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 16:00:00.684-2025-04-30 18:00:00.926 saatleri arasında Yelaltı; İsimsiz4, DR. MUSTAFA REŞİT AYDIN, 3300, 2300, İNCİRLİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 16:00:00.684-2025-04-30 18:00:00.926 saatleri arasında Yenikent; , 2301, İsimsiz2, 2246. Sk., 2300, 3247, 3302. Sk., ÇEŞME URLA İZMİR ASFALTI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-30 2025-04-30 09:00:00.896-2025-04-30 12:00:00.846 saatleri arasında Org. Nafiz Gürman; 7020/4. Sk., İsimsiz10, ATATÜRK, 7020/1. Sk., 7020/3. Sk., 7132. Sk., 7133. Sk., 7131. Sk., 7128. Sk., 7123/1. Sk., 7058. Sk., 7133/1. Sk., 7134. Sk., 7160. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-30 2025-04-30 09:00:05.893-2025-04-30 15:00:16.097 saatleri arasında Hürriyet; ÇAMLIK, 1063. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 09:00:12.963-2025-04-30 15:00:19.879 saatleri arasında Fatih; 1178. Sk., Sanayi Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 09:00:23.541-2025-04-30 15:00:30.757 saatleri arasında Menderes; 1166. Sk., 1167. Sk., 1168. Sk., 1169. Sk., 1099. Sk., 1163/1. Sk., 1164. Sk., 1165. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 09:00:23.541-2025-04-30 15:00:30.757 saatleri arasında Fatih; 1099. Sk., 1130. Sk., 1135. Sk., 1138. Sk., 1139. Sk., 1229. Sk., Muhtar Hüseyin Aydın Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 09:00:23.541-2025-04-30 15:00:30.757 saatleri arasında Hürriyet; 1099. Sk., 1169. Sk., 1170. Sk., 1171. Sk., 1172. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 09:00:43.017-2025-04-30 15:00:49.483 saatleri arasında Fatih; ÇAMLIK, 1179. Sk., 1178. Sk., , Piknik Alanı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-30 2025-04-30 09:00:23.474-2025-04-30 15:00:27.222 saatleri arasında Kozbeyli; KOZBEYLİ KÜME EVLER, , KOZBEYLİ KÜME EVLERİ, Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi, KIVILCIM KEMAL ANADOL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 09:00:24.518-2025-04-30 15:00:50.074 saatleri arasında Kozbeyli; KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ, İsimsiz87, KIVILCIM KEMAL ANADOL, KIVILCIM KEMAL ANADOL, Kozbeyli Küme evleri, KOZBEYLI KUME EVLER, , KOZBEYLİ KÜME EVLERİ, İsimsiz91, Kozbeyli Küme Evler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-30 2025-04-30 09:00:50.48-2025-04-30 13:00:00.401 saatleri arasında Evka 3; 119/14. Sk., 119/12. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 18:00:26.19-2025-04-30 20:00:33.354 saatleri arasında Kavaklıdere; , İsimsiz18, Kemalpaşa Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 18:00:26.19-2025-04-30 20:00:33.354 saatleri arasında Yeşilçam; 2009. Sk., 2010. Sk., 2011. Sk., 2012. Sk., 2013. Sk., Ambarlar Sitesi, İsimsiz7, , 2001. Sk., 2002. Sk., 2003. Sk., 2004. Sk., 2005. Sk., 2006. Sk., 2006/1. Sk., 2007. Sk., 2008. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 18:00:26.19-2025-04-30 20:00:33.354 saatleri arasında Kemalpaşa; , Kemalpaşa Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 18:00:26.19-2025-04-30 20:00:33.354 saatleri arasında Naldöken; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-30 2025-04-30 09:30:00.493-2025-04-30 17:30:00.325 saatleri arasında Karaburç; İsimsiz136, İsimsiz137, İsimsiz138, İsimsiz199, PALAMUT ARASI, KARABOĞAZ, İsimsiz231, İsimsiz229, İsimsiz226, İsimsiz234, KARABOĞAZ, KARABOĞAZ, İsimsiz218, KARABOĞAZ, İsimsiz211, İsimsiz206, İsimsiz203, , KARABOĞAZ, KARABOĞAZ, KARABOĞAZ, KARABOĞAZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 10:00:00.638-2025-04-30 17:30:00.426 saatleri arasında Karaburç; KARABOĞAZ, İsimsiz182, PALAMUT ARASI, , KARABOĞAZ, palamutarası, PALAMUT ARASI, İsimsiz188, İsimsiz187, PALAMUTARASI, İsimsiz206, PALAMUTARASI, İsimsiz204, PALAMUTARASI, KARABOĞAZ, İsimsiz200, PALAMUTARASI, KARABOĞAZ, İsimsiz192, KARABOĞAZ, İsimsiz260, İsimsiz258, İsimsiz257, PALAMUT ARASI, İsimsiz230, İsimsiz228, İsimsiz227, İsimsiz225, İsimsiz223, İsimsiz222, İsimsiz220, İsimsiz219, İsimsiz210, KARABOĞAZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-30 2025-04-30 10:00:32.098-2025-04-30 16:30:47.296 saatleri arasında Dalyan; 4186. Sk., 4194. Sk., 4193. Sk., 4218, 4192. Sk., , 4185. Sk., 4197, 4195. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 10:00:32.098-2025-04-30 16:30:47.296 saatleri arasında Üniversite; 4259. Sk., 4218 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 10:00:34.57-2025-04-30 16:00:48.439 saatleri arasında Reisdere; 6154. Sk., 6156. Sk., 6159. Sk., , İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, 6161/2, 6099/4, 6034/1 sk, 6033/2, 6016, 6001. Sk, 6058/1, 6060/1, 6060/2, 6099/5. Sk., 6108. Sk., 6159/2. Sk., 6160. Sk., 6161. Sk., 6163. Sk., 6007, 6001. Sk., 6002. Sk., 6003. Sk., 6004. Sk., 6004/1. Sk., 6004/2. Sk., 6004/3. Sk., 6060/1, 6007. Sk., 6009. Sk., 6010. Sk., 6011. Sk., 6012. Sk., 6013. Sk., 6014. Sk., 6015. Sk., 6019. Sk., 6020. Sk., 6161/3, 6019, 6108/1. Sk., 6113. Sk., 6114. Sk., 6115. Sk., 6116. Sk., 6117. Sk., 6021. Sk., 6024. Sk., 6025. Sk., 6025/1. Sk., 6029. Sk., 6030. Sk., 6031. Sk., 6032. Sk., 6033. Sk., 6034. Sk., 6051. Sk., 6058. Sk., 6060. Sk., 6064. Sk., 6070. Sk., 6074. Sk., 6076. Sk., 6077. Sk., 6078. Sk., 6079. Sk., 6080/1, 6082. Sk., 6083. Sk., 6083/1. Sk., 6084, 6085. Sk., 6086. Sk., 6087. Sk., 6088. Sk., 6089. Sk., 6090. Sk., 6092. Sk., 6093. Sk., 6096. Sk., 6097. Sk., 6098. Sk., 6099. Sk., 6139/1 Sk., 6118. Sk., 6119. Sk., 6099/2. Sk., 6101. Sk., 6120. Sk., 6121. Sk., 6103. Sk., 6104. Sk., 6105. Sk., 6123. Sk., 6125. Sk., 6126. Sk., 6127. Sk., 6128. Sk., 6133. Sk., 6138. Sk., 6139. Sk., 6140. Sk., 6141. Sk., 6143. Sk., 6144. Sk., 6146. Sk., 6147/2. Sk., 6152. Sk., 6153. Sk., 6155. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 10:00:34.57-2025-04-30 16:00:48.439 saatleri arasında Alaçatı; , İsimsiz16, İsimsiz46, İsimsiz3, İsimsiz45, İsimsiz42 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 10:00:34.57-2025-04-30 16:00:48.439 saatleri arasında Şifne; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 15:00:31.031-2025-04-30 16:00:41.294 saatleri arasında Reisdere; 6147/1. Sk., 6147/2. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-30 2025-04-30 12:00:04.858-2025-04-30 13:00:10.455 saatleri arasında Zafer; 2350, Çiftlik Sk., Gaffar Okkan Sk., 2366. Sk., 2364, 2360, 2359. Sk., 2358. Sk., 2357. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 12:00:04.858-2025-04-30 13:00:10.455 saatleri arasında Yıldızlar; ŞEHİT ER ZEKİ TOKER, TOKER, HASAN ÇAVUŞ, MANASTIR, ÇAMLIK, Koca Musa Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 12:00:04.858-2025-04-30 13:00:10.455 saatleri arasında 29 Ekim; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 12:00:04.858-2025-04-30 13:00:10.455 saatleri arasında Kırklar; 5002/1, 5033, 5025/1 Sk., 5028 Sk., 5025/4, 5002/4 Sk., 5025/2 Sk., 5023, Karataş, 5031/1, 5025/1, 5025, 5025/5, 5033/1, İsimsiz129, İsimsiz127, 5025/2 Sk., İsimsiz120, 5031, 5025/5 Sk., İsimsiz76, İsimsiz74, İsimsiz126, İsimsiz64, İsimsiz62, İsimsiz35, 5023, 5002/3, 5028/1, 5028, 5018, 5014, 5003, 5001, 5002, 5013, 5012, 5016, 5010, 5008, 5007, 5006, 5004, 5005, DEMOKRASİ, 5024, 5029, 5021, 5022, 5019, 5017, 5011, 5009, MEVLANA, 5020, İpek Kümeevleri, Kırıklar Yolu Üzeri Sk. , Karatekeli Cd., Karabağlar Sk., 5030. Sk., 5027, 5026. Sk., 5025/3. Sk., 5025/2. Sk., 5025/1, 5023. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 12:00:04.858-2025-04-30 13:00:10.455 saatleri arasında Karacaağaç; KIRIKLAR YOLU ÜZERİ, YOLÜSTÜ SOKAK, 4023 Sk., 4004/1, 4017/1, 4024, 4028, Şehit Er Zeki Toker , 3021/2, İzmir-Aydın Otoyolu, İsimsiz56, İsimsiz47, İsimsiz40, İsimsiz37, İsimsiz157, İsimsiz30, İsimsiz88, İsimsiz20, İsimsiz11, İsimsiz9, YAĞ YERİ GRUBU, 4005/3, KOLCU BAĞI GRUBU, 4010/1, Yolüstü Mevkii Sk., Meşelik Yolu Sk., Kırıklar Yolu Üzeri Sk. , Kolcu Bağı Sk., Dede Sk., BELENBAŞI YOLU ÜZERİ, 4022. Sk., 4020. Sk., 4019. Sk., 4018. Sk., 4017. Sk., 4016. Sk., 4015. Sk., 4014. Sk., 4013. Sk., 4012. Sk., 4011. Sk., 4010. Sk., 4009. Sk., 4008. Sk., 4007. Sk., 4006. Sk., 4005/2. Sk., 4005/1. Sk., 4005. Sk., 4004. Sk., 4003. Sk., 4002. Sk., 4001. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 12:00:04.858-2025-04-30 13:00:10.455 saatleri arasında Doğancılar; kocaorman mevkii, KOCAORMAN MEVKİİ, 5025/1, YUNUS EMRE, 6001, 6015, 6030, 6013, İsimsiz40, 6004/1 Sk., 6010, 6002/1, 6010. Sk., 6007/2. Sk., 6007, 6007. Cd., 6006. Sk., 6005. Sk., 6004/1. Sk., 6004. Sk., 6003/1. Sk., 6003. Sk., 6002. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 12:00:04.858-2025-04-30 13:00:10.455 saatleri arasında Belenbaşı; 3018, 3007, 3007 Sk., BELEN, 3015, 3004/1, 3021/1 Sk., 3002/1, 3018/4, 3018/2, 3018/3, 3004/2, 3002/2 Sk., 3021/2 Sk., 3021/2, 3015/3 Sk., 3018/9, 3018/13, 3021/1, 3015/2 Sk., 3018/15 Sk., 3018/5, 3004 Sk., 3018/8 Sk., Efeler Cd., 3021/1 Sk., 3021/1 Sk., İsimsiz65, İsimsiz63, İsimsiz56, İsimsiz55, 3015 Sk., İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz35, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz28, İsimsiz16, İsimsiz12, 3020 Sk., 3020/1, 3020, 3018 Sk., 3018/8, 3020 Sk., 3016/1 Sk., 3004, 3012, 3013, 3009, 3006, 3001, 3002, 3003, Karatekeli Cd., Hürriyet Cd., Gonca Yörük Cd., Beylik Cad., Belen Cd., 3023. Sk., 3021. Sk., 3019/1. Sk., 3019. Sk., 3018/1. Sk., 3018. Sk., 3017. Sk., 3016. Sk., 3015/1. Sk., 3015. Sk., 3014. Sk., 3011. Sk., 3010. Sk., 3008. Sk., 3007. Sk., 3005. Sk., 3004. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-30 2025-04-30 12:00:04.858-2025-04-30 13:00:10.455 saatleri arasında Oğlananası Cumhuriyet; FEVZİ ÇAKMAK, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 12:00:04.858-2025-04-30 13:00:10.455 saatleri arasında Oğlananası Atatürk; İzmir-Aydın Otoyolu, FEVZİ ÇAKMAK, Eski Aydın, 7040. Sk., 7039. Sk., 7035, KOYUN AHILI, 7035, 7035, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 12:00:04.858-2025-04-30 13:00:10.455 saatleri arasında Kısık; SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI, İsimsiz32 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-30 2025-04-30 12:00:04.858-2025-04-30 13:00:10.455 saatleri arasında Yeşilköy; İZMİR AYDIN, Fevzi Çakmak Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 12:00:04.858-2025-04-30 13:00:10.455 saatleri arasında Demirci; İsimsiz80 elektrik kesintisi yaşanacaktır.