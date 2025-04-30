30 Nisan KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 30.04.2025 - 10:17

Güncelleme: 30.04.2025 - 10:17

KOCAELİ ilinde 30 Nisan Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ mahallelerinde AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACILAR mahallelerinde HACILAR MERKEZ MEVKII, HACILAR MERKEZ MEVKİİ, HACILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ZURNACILAR MEVKII, ZURNACILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARKÖY mahallelerinde 2727., 2734., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARKÖY mahallelerinde PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN mahallelerinde CEMAL AGA, CEMAL AĞA SK., ERENKAYA SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT FEVZI UZUNER SK., SEHIT RAFET KALYONCU, ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE mahallelerinde ATILLA, FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAVUZLUBAHÇE, KARAAGAÇ MEVKII, KESTANELIK MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIFERHADIYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, HASANEYN, ICADIYE, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURIYE, SİYRETİYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA, ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ÇAVUŞ SK., ERENLER SK., ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ, KARAKAŞ CD., KURTLAR VADISI MEVKII, KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, SEVKATIYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde AHLAT, AHLAT CD., ARDINÇ SK., ARSLANBEY KARTEPE, ARSLANBEY KARTEPE CD., BAYRAK SK., ÇİMENLER SK, EVREN, GÖKKUSAGI, GÖKKUŞAĞI CD., GÜMÜŞ ÇEŞME CD., GÜVENÇ, GÜVENÇ SK., KIRIK SK., KUZU, MERVE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY mahallelerinde AKTAŞ SK., DİCLE CD., ENVER PASA, INCI TANESI, İNCİ TANESİ SK., KIŞLA CD., KÖPRÜLÜ SK., RUŞEN SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SUADİYE mahallelerinde ERENLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, UZUNBEY mahallelerinde AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., AKMEŞE YOLU CD., BALOĞLU SK., DENK SK., GÖK SK., GÜN SK., HELAL SK., KIRAZOGLU, KİRAZOĞLU SK., ÜRETKEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNTARLA mahallelerinde 302. SK., 319. SK., 320., 323. SK., 325., 326. SK., 328. SK., 330. SK., 331. SK., 332. SK., 333. SK., 335., 335. SK., 338., 338. SK., 347. SK, 348. SK, SULTAN BEYAZIT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde AYDINLI SK., BEŞİK, BEŞİK SK., BEYAZ GÜL SK., BURÇ, BURÇ SK., ÇAĞRI, ÇEMBER, DAĞOĞLU, DİBEKTAŞI SK., ELDİVAN, ELDİVAN SK., GURBET SK., İNKILAP SK., KORAY, KORAY SK., KULELI, KULELİ, KULELİ SK., MÜDERRİS SK., ÖNDER SK., ÖZVEREN SK., SIMGE, SIMGE SK., SİMGE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 15:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde AKÇASU SK., ARTEZYEN SK., ATILAY SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, CEVIZLIK., CEVİZLİK. SK., ÇANAKÇI SUYU SK., DEMİRCİLER SK., GEDE SK., IMAMOGLU, İMAMOĞLU SK., KABAKOZ, KABAKOZ SK., KARADERE, KARADERE CD., KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KORUCU SK., MEMISLER, MEMISLER SK., MEMİŞLER SK., PERVANE SK., TOPKAPI, TOPKAPI CD., YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SUADİYE mahallelerinde BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., GÜLYALI SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., ALBAY HÜSEYİN ÇIKMAZI SK., ALPERLER ÇIKMAZI, ALPERLER ÇIKMAZI SK., ÇÖRTLENCE SK., EMENGEN ÇIKMAZI SK., ESKI IZMIT YOLU, ESKİ İZMİT YOLU CD., GÖZTEPE SK., HALILOGLU ÇIKMAZI, HALİLOĞLU ÇIKMAZI SK., HASTANE, HOCA ALİ EFENDİ SK., KORCAN CD., MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., NAZİF OKUMUŞ CD., OKUMUŞLAR SK., PESTİLLER ÇIKMAZI SK., ÜÇYOL, ÜÇYOL SK., YONCALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME, UZUNTARLA mahallelerinde 305., 309., 317. SK., 320. SK., 410. SK., 411. SK., 412. SK., 413., 413. SK., 415. SK, AKŞEHİR SK., AKYAR SK., ALAPLI, ALAPLI SK., ALAYLI SK., AVANOS SK., AYITEPE YOLU, BAĞLARBAŞI YOLU SK., BALKANLI, BALKANLI SK., BINGÜL, BİNGÜL SK., BOZDEMİR SK., ÇAMKONAK CD., ÇAPRAZ SK., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., D-100 YAN YOLU SK, DAVALI KIRMA YOLU SK., DESTE SK., DETAY SK., DOĞANAY SK., EFSANE SK., ENDAMLI SK., EREL SK., ESME BAGDAT, ESME DERE YOLU, EŞME BAĞDAT CD., EŞME DERE YOLU SK., FINDIK DERE YOLU, FINDIK DERE YOLU SK., GÖKDAĞ SK., GÖL YOLU SK., GÖNEN SK., GÜLBAĞI SK., GÜLCE, GÜLCE SK., HANLI SK., İSKELE SK., KIRMANLAR YOLU, KIRMANLAR YOLU SK., KONAK SK., KURTALAN SK., LIMAN DERE, LİMAN DERE SK., MUSTAFA KARACAOGLU, MUSTAFA KARACAOĞLU SK., MÜMIN, MÜMİN SK., NECATİ KOCAAĞA SK., OTAG, OTAĞ SK., ÖZALP, RÜZGAR TEPESI YOLU, RÜZGAR TEPESİ YOLU SK., SAHIL, SAHİL SK., SORGUN, SORGUN SK., ŞENLER SK., UHUT, UHUT CD., YENI MAH. KAMP YOLU, YENİ MAH. KAMP YOLU SK., YENİAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde AYDINLIK SK., BALABAN CUMHURİYET, BALABAN CUMHURİYET CD., BELLİSAN SK., CEVİZLİK EVLERİ SK., DEMIRCILER SK., DIZDAROGLU, DİZDAROĞLU, DİZDAROĞLU CD., DİZGE SK., DOĞANER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ, DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., FERHAT AĞA SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, KARAKADILAR CD., KELESLI, KELEŞLİ SK., KİRAZLIK EVLERİ SİTE YOLU SK, MEYVELIK, RAUF EFENDİ SK., SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., YUSUF DEDE SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, NUSRETİYE mahallelerinde ADALAR SK., BALCILAR SK., CEVIZLIK, CEVİZLİK CD., ÇAKIROĞLU SK., DEĞİRMENKAPI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KISALAR, KOCAKAYMAS, PIRCELER, PİRCELER, SARISEYH, SARIŞEYH mahallelerinde IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KISALAR MERKEZ MEVKII, KISALAR MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KISALAR MERKEZ MEVKİİ, KISALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KUZULUK SK., PİRCELER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER YOLU SK, SARIHOCALAR MEVKII, SARIHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞDU, TEPEKÖY, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde BARUT SK., BIBERIYE, BİBERİYE SK., BOĞAZOVA CD., CEYDA SK., DAĞ ÇİÇEĞİ SK., DINÇ, DÜZLEM, DÜZLEM SK., EBEDİ SK., GELİNCİK SK., GÜLDİBİ SK., GÜLEN SK., GÜLENLER SK., HALIDE EDIP ADIVAR, HALİDE EDİP ADIVAR CD, HATEM SK., IRMAK SK., KÖROĞULLARI SK., KÜRE SK., MURADİYE CD., ONAY SK., ÖZBEK SK., SOSYAL SK., ŞİMŞEKLER SK., YENİYURT SK., ZÜMRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞDU, TEPEKÖY mahallelerinde BOGAZOVA, BOĞAZOVA, ENSARİ SK., İKİZDERE CD., POLEN, POLEN SK., ŞENYUVA SK., YADİGAR, YADİGAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI mahallelerinde 29 EKIM, 29 EKİM SK., 9 EYLÜL SK., ADNAN MENDERES CD., DEDEOĞLU SK., FARUK SÖNMEZ SK., HAYRİ KULUMBUR CD., MEHMET YÜKSEL CD., NAZIM HIKMET, NAZIM HİKMET CD., NECATİ ÖKSE CD., OZANLAR SK., RAŞİT BEY SK., SAHABETTIN HATIPOGLU, ÜNÜSAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE, KARATEPE, PASADAG, PAŞADAĞ, RAHMIYE mahallelerinde 1., 1. SK., 12., 12. SK., 13. SK., 16., 16. SK., 17. SK., 2. SK., 20. SK., 23. SK., 25., 25. SK., 26., 26. SK., 4., 4. SK., 6. SK., 8., 8. SK., ÇANAKÇI SK., DEVRAN SK., DOGANTEPE CUMHURIYET CD., DOGANTEPE HÜRRIYET, DOGANTEPE IZMIT, DOGANTEPE VATAN, DOĞANTEPE CD, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD., DOĞANTEPE İZMİT CD., DOĞANTEPE VATAN CD., EKŞİ SK., ELIT, ELİT SK., HANIMAĞA SK., KANYON SK., KARATEPE IZMIT, KARATEPE İZMİT CD., KURTULUS, KURTULUŞ CD., KUZU SK., MERAL, NESE, NEŞE SK., NURİ PAŞA CD., ONUR, ONUR SK., ORUÇ SK., SAHINLER, ŞAHİNLER SK., TABİAT, TOROS SK., ÜSTÜN SK., YABANGÜLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE mahallelerinde DOGANTEPE ISTIKLAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde 14., 14. SK., 18. SK., 21. SK., 22. SK., 24. SK., 28., 28. SK., 5. SK., 7., 7. SK, 7. SK., BALCI, BALCI SK., DOGANTEPE CUMHURIYET, DOGANTEPE MEVLANA, DOĞANTEPE MEVLANA CD., DORUK SK., HAMZADAĞ SK., SARAL, SARAL SK., SERIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 261. SK., 261/1. SK., 261/3., 261/3. SK., 267., 267. SK., 267/1. SK., 267/2. SK., 267/3., 275., 275. SK., RAHMI DIBEK, RAHMİ DİBEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 116., 124., 124. SK., 130. SK., 135., 135. SK., 199. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, KİRAZPINAR, TAVŞANLI mahallelerinde 2708. SK., 2715. SK., 2715/1. SK., 2716. SK., 2716/1. SK., 2717. SK., 2726. SK., 2727. SK., 2728. SK., 2729. SK., 2730. SK., 2733. SK., 2734. SK., 2735. SK., 2736. SK., 2737. SK., 2738. SK., 2738/1. SK., 2738/2. SK., 2739. SK., 2740. SK., 2742. SK., 2744., 2744. SK., 2745., 2745. SK., 2746., 2746. SK, 2748. SK., 2749. SK., 2752., 2752. SK., 2761. SK., 2775. SK., 2776. SK., 2776/1. SK., 2779., 2779. SK., 2780., 2780. SK., 2780/1. SK., 2780/2. SK., 2780/3. SK., 2781. SK., 2782., 2782. SK., 2782/1. SK., 2783. SK., 2784. SK., 2784/1. SK., 2784/2. SK., 2784/3. SK., 2784/4. SK., 2785. SK., 2786. SK., 2794. SK., 3050, 4505. SK, 4570., D-100 KARAYOLU CD, EMLAKKONUT1 CD, FINDIK SK., IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KIRAZPINAR EVLERI 5784 ADA, KIRAZPINAR EVLERI 5797 ADA, KİRAZPINAR EVLERİ 5784 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5785 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5797 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5800 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5819 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR TAŞOCAKLARI, KÖMÜRCÜOĞLU CD., SEHIT ALI GAFFAR OKKAN CD., ŞEHIT ALI GAFFAR OKKAN, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN CD., ŞEKERPINAR-GEBZE YOLU CD, TASOCAKLARI, TAŞOCAKLARI, YAN YOL SK, YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ mahallelerinde ARIN SK., ARIPINARI, BALIKAYA SK., BASAKLI, BAYRAM SK., CEVİZDİBİ SK., ÇERKEŞLİ CD., DURSUN SK., ERENLER TEPESİ SK., FAZİLET SK., HAFIZ ALİ SK., KAŞARHANE SK., KAYNARCA SK., KOCAALİ SK., KÜÇÜK SK., OSMAN SK., TAVSANCIL, TAVŞANCIL SK., YENİKÖY SK., YILDIZLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKESLI mahallelerinde FAZILET, ISTIKLAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ mahallelerinde AKAR SK., ALICI SK., ARIPINARI SK., AŞAĞI PINAR SK., BAŞAKLI SK., BAYRAM, ÇERKESLI, ESENLER SK., GÜMÜSPALA, GÜMÜŞPALA CD., HAVUT ÇEŞME SK., İKİZ ÇEŞME SK., KÜLLÜKTEPE SK., SARAÇ, SARAÇ SK., SPOR SK., YENIKÖY, YURTYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, EMEK, OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde 100.YIL SK., AÇELYA SK., AKASYA, ALEV SK., ALPARSLAN, ALPARSLAN CD., ARMAĞAN SK., ASIROGLU, AŞIROĞLU CD., ATIK, ATİK SK., BAHAR SK., BELGE SK., BELKİS SK., BETÜL SK., CEMAL ÇAVUŞ SK., CEMRE, CENGAVER, CENGAVER SK., CEVHER, CEVHER SK., CUMA, CUMA SK., ÇAM SK., ÇIMEN, ÇİMEN SK., DAĞARCIK SK., DİDEM SK., DOGRU, DOGU, DOĞRU SK., DOĞU SK., ECEM, ECEM SK., ELMAS SK., EMİRGAN SK., ENES SK., ERGUVAN, ERGUVAN SK., FATİH SULTAN MEHMET CD, FENER, FERMAN SK., FİGEN SK., GEYLANİ SK., GÖKNUR SK., GÖRKEM, GÖRKEM SK., HICRET, HİCRET SK., IRMAK, ISTIKBAL, İLHAM SK., İSTİKBAL SK., KARAAĞAÇ SK., KAVISLI, KAVİSLİ SK., KIBLE, KIBLE SK., MELODİ SK., MERAK SK., MERT, MERT SK., MITHATPASA, MİTHATPAŞA CD., NACI, NACİ SK., NAGIHAN, NAGİHAN SK., ORHAN GAZI, ORHAN GAZİ CD., REYHAN SK., SAYGIN SK., SERAY SK., SERT SK., SEZEN SK., SOYALAN, SOYALAN SK., ŞEYH ŞAMİL SK., TEKKE, TEKKE SK., TÜZÜN, TÜZÜN SK., ÜNSAL SK., YÜKSELEN SK., ZIHNI, ZİHNİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde GÜRUF SK., İĞDE SK., MUZ SK., NAR, NAR SK., PELİN CD., PLAJ, PLAJ CD., YAKUP KEFELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.