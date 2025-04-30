30 Nisan MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 30.04.2025 - 10:17

Güncelleme: 30.04.2025 - 10:17

MANİSA ilinde 30 Nisan Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-30 2025-04-30 09:00:16.321-2025-04-30 15:00:23.461 saatleri arasında Dağdere; İsimsiz2, , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz71, İsimsiz161, kaşıyaka küme evler, 6. Sk., mehmet akif ersoy cd, 7. Sk., Akhisar Gördes Yolu, Benzinlik İç Yolu, Fatih Sultan Mehmet Cd., İsimsiz144, İsimsiz149, İsimsiz151, İsimsiz152, İsimsiz154, İsimsiz155, İsimsiz156, İsimsiz157, İsimsiz160 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-30 2025-04-30 12:00:10.934-2025-04-30 15:00:21.657 saatleri arasında Şehitler; İsimsiz9, Mehmet Akif Sk., Hekimoğlu Sk., Fevzi Çakmak Sk., Birlik Sk., ATATÜRK, , Şen Sk., Özen Sk., Ufuk Sk., Sakarya Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-30 2025-04-30 12:00:10.934-2025-04-30 15:00:21.657 saatleri arasında Yılmaz; millet sokak, Şengül Sk., Şenel Sk., Zeybek Sk., YİĞİT, Yalçın Sk., Parakal Sk., Karaca Sk., Beydere Cd., Baysal Sk., ATATÜRK, Akgün Sk., İsimsiz5, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.