30 Ocak 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 08:22

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 08:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur, diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar, Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL VE ANKARA DİKKAT: İZLANDA SOĞUKLARI GELİYOR

Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, yarından itibaren Türkiye'nin 'İzlanda soğuklarını' yaşayacağını belirterek, Ankara ve İstanbul dahil pek çok bölge için uyarılarda bulundu.

TARİH VERDİ

Ankara ve farklı bölgelerde de sıcaklıkların düşeceğini söyleyen Çalışkan, "Pazartesi akşamı Ankara'da da Bolu ve Konya arasında da kar bekliyoruz. Kar gelecek Ankara'ya. 3 Şubat ile 8 Şubat arasında batı bölgelerde çok yoğun kar yağışları var. Buna Ankara, Bolu İç Ege dahil hatta İzmir'de de kar yağışı etkili olabilir. Fırtınayla tipi ile birlikte yapacak. Salı günü Bursa, Sakarya'nın yüksekleri ve Uludağ'a yoğun kar yağacak" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da da birkaç gün sonra kar yağışı bekleniyor. Çalışkan, İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Çalışkan, "İstanbul'da salı günü öncelikle yağmur var, gece saatlerinde bazı ilçelerde yine kar görülecek. Diğer günlerde de yağmurlar devam edecek. 4 Şubat ile 8 Şubat arasında İstanbul'a kar yağma ihtimali çok yüksek ancak bu kar ne yoğunlukta ne kuvvette hangi ilçeleri daha çok etkiler henüz netlik kazanmadı. Bu arada 7-8 gün aralıklarla yağış var bu yağışlar beklediğimiz gibi olursa barajlardaki doluluk oranını yüzde 10 etkiler" dedi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar, Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

MARMARA

Çok bulutlu, doğusu ile yağmur ve sağanak, Edirne, Bilecik ve Bursa çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 2°C, 4°C

Çok bulutlu, yarın hafif kar yağışlı

İSTANBUL 2°C, 6°C

Çok bulutlu, kuzey ve doğusu hafif yağmurlu

KIRKLARELİ 0°C, 2°C

Çok bulutlu

KOCAELİ 3°C, 5°C

Çok bulutlu, hafif yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 2°C, 10°C

Çok bulutlu

İZMİR 3°C, 11°C

Çok bulutlu

MANİSA 1°C, 9°C

Çok bulutlu

MUĞLA 1°C, 10°C

Çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 8°C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 4°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN 8°C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, güney ve doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA -3°C, 3°C

Çok bulutlu

ÇANKIRI -3°C, 6°C

Çok bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 2°C

Çok bulutlu

KONYA 0°C, 3°C

Çok bulutlu, yarın hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU -3°C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

DÜZCE 2°C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KASTAMONU -2°C, 2°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 3°C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA 2°C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 6°C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT -1°C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 6°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM -11°C, -3°C

Çok bulutlu, yarın kar yağışlı

KARS -13°C, -1°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

MALATYA -2°C, 0°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

VAN -7°C, 2°C

Çok bulutlu, yarın kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 5°C

Çok bulutlu, yarın yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurlu.

GAZİANTEP 2°C, 7°C

Çok bulutlu, yağmurlu

SİİRT 0°C, 7°C

Çok bulutlu, yarın yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 5°C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu