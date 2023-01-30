30 Ocak 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 30 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük hava durumuna göre İstanbul ve Ankara dahil birçok kent için sevindirici kar haberi geldi. Ayrıca Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, yarından itibaren Türkiye'nin 'İzlanda soğuklarını' yaşayacağını belirterek pek çok bölge için uyarılarda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur, diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar, Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor.
İSTANBUL VE ANKARA DİKKAT: İZLANDA SOĞUKLARI GELİYOR
Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, yarından itibaren Türkiye'nin 'İzlanda soğuklarını' yaşayacağını belirterek, Ankara ve İstanbul dahil pek çok bölge için uyarılarda bulundu.
TARİH VERDİ
Ankara ve farklı bölgelerde de sıcaklıkların düşeceğini söyleyen Çalışkan, "Pazartesi akşamı Ankara'da da Bolu ve Konya arasında da kar bekliyoruz. Kar gelecek Ankara'ya. 3 Şubat ile 8 Şubat arasında batı bölgelerde çok yoğun kar yağışları var. Buna Ankara, Bolu İç Ege dahil hatta İzmir'de de kar yağışı etkili olabilir. Fırtınayla tipi ile birlikte yapacak. Salı günü Bursa, Sakarya'nın yüksekleri ve Uludağ'a yoğun kar yağacak" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da da birkaç gün sonra kar yağışı bekleniyor. Çalışkan, İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.
Çalışkan, "İstanbul'da salı günü öncelikle yağmur var, gece saatlerinde bazı ilçelerde yine kar görülecek. Diğer günlerde de yağmurlar devam edecek. 4 Şubat ile 8 Şubat arasında İstanbul'a kar yağma ihtimali çok yüksek ancak bu kar ne yoğunlukta ne kuvvette hangi ilçeleri daha çok etkiler henüz netlik kazanmadı. Bu arada 7-8 gün aralıklarla yağış var bu yağışlar beklediğimiz gibi olursa barajlardaki doluluk oranını yüzde 10 etkiler" dedi.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar, Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
MARMARA
Çok bulutlu, doğusu ile yağmur ve sağanak, Edirne, Bilecik ve Bursa çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 2°C, 4°C
Çok bulutlu, yarın hafif kar yağışlı
İSTANBUL 2°C, 6°C
Çok bulutlu, kuzey ve doğusu hafif yağmurlu
KIRKLARELİ 0°C, 2°C
Çok bulutlu
KOCAELİ 3°C, 5°C
Çok bulutlu, hafif yağmurlu
EGE
Çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 2°C, 10°C
Çok bulutlu
İZMİR 3°C, 11°C
Çok bulutlu
MANİSA 1°C, 9°C
Çok bulutlu
MUĞLA 1°C, 10°C
Çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 7°C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 8°C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 4°C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN 8°C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, güney ve doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA -3°C, 3°C
Çok bulutlu
ÇANKIRI -3°C, 6°C
Çok bulutlu
ESKİŞEHİR -2°C, 2°C
Çok bulutlu
KONYA 0°C, 3°C
Çok bulutlu, yarın hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU -3°C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
DÜZCE 2°C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KASTAMONU -2°C, 2°C
Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 3°C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA 2°C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 6°C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TOKAT -1°C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 6°C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM -11°C, -3°C
Çok bulutlu, yarın kar yağışlı
KARS -13°C, -1°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
MALATYA -2°C, 0°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
VAN -7°C, 2°C
Çok bulutlu, yarın kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor.
DİYARBAKIR -1°C, 5°C
Çok bulutlu, yarın yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurlu.
GAZİANTEP 2°C, 7°C
Çok bulutlu, yağmurlu
SİİRT 0°C, 7°C
Çok bulutlu, yarın yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 5°C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu
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