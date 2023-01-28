Meteoroloji'den denizde 'fırtına' uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz'de denizde fırtına uyarısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 15:25
Meteoroloji'den denizde 'fırtına' uyarısı!
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın sabahtan itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.


Fırtına meteoroloji genel müdürlüğü karadeniz

İlgili Haberler

Meteoroloji'den Batı Karadeniz'in yüksek kesimleri için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den Batı Karadeniz'in yüksek kesimleri için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden 14 il için 'kuvvetli kar' uyarısı!

Meteorolojiden 14 il için 'kuvvetli kar' uyarısı!

En Çok Okunan Haberler