Meteoroloji'den denizde 'fırtına' uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz'de denizde fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın sabahtan itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
??Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 28, 2023
Denizlerimizde (Orta ve Doğu Karadeniz) Fırtına Bekleniyor! pic.twitter.com/kT4pN9KoWm
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