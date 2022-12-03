30 TL’lik alışveriş yaptı, bin TL’lik ürün çaldı
Başakşehir’de sanayi sitesi içerisinde bulunan büfeye gelen bir kişi, 30 TL tutarında alışveriş yapıp bin TL değerinde ürün çaldı. Zanlının kaşla göz arasında yaptığı hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gün Başakşehir Dersan Sanayi Sitesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, sanayi sitesi içerisinde bulunan büfeye gelen bir kişi tezgahtaki teknolojik ürünleri el çabukluğu ile kaşla göz arasında çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızın tezgah üzerinde bulunan elektronik ürünleri cebine ve montunun içerisine saklayarak çaldığı görüldü.
Yaşanan olay hakkında konuşan işyeri sahibi Hacı Öskan, şu ifadeleri kullandı;
"Bir vatandaş işyerimize gelerek bir ürün istedi ben arkamı döndüğümde
ise el çabukluğu ile tezgahtaki bir ürünü çalıyor daha sonra başka bir ürünü
istiyor ben onu verirken de diğer ürünü çalıyor. 30 TL’lik alışveriş yaptı ama
bin TL’lik ürün çaldı buradan. Biz akşam fark ettik kameradan baktık. Fark
ettiğimiz ürünü çalmış sonra başka bir ürünün daha eksikliğini fark edince sabah
tekrar kameraya baktık. 2 farklı hırsız olduğunu düşünüyorduk ama hırsız el
çabukluğu ile çalmış ikisini de. Biz fark edemedik yoğunluk vardı. Bundan sonra
ona göre önlemlerimizi alacağız. Henüz şikayetçi olmadım ama olacağım.”
Video Haberler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'nin sözlerini şubenin girişine taşıdılar
- 'Musa Hoca' bakın kim çıktı!
- Niğde'de 5 yaşındaki çocuğa nitelikli istismar
- Erdoğan ile Esad'a dair bomba iddia
- Tarsus kazısı bitti sıra Lüleburgaz’da
- İşte yeni vizyon kadrosu
- Motorine dev zam!
- İstanbul'da minibüs devrildi: Yaralılar var
- Ahmet Hakan 'gereğini' yapıyor: 'Çok klas terk ediş...'
- Akşener'den 'kulak çekme' polemiği çıkışı