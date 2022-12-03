30 TL’lik alışveriş yaptı, bin TL’lik ürün çaldı

03 Aralık 2022 Cumartesi, 14:33

Olay, geçtiğimiz gün Başakşehir Dersan Sanayi Sitesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, sanayi sitesi içerisinde bulunan büfeye gelen bir kişi tezgahtaki teknolojik ürünleri el çabukluğu ile kaşla göz arasında çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızın tezgah üzerinde bulunan elektronik ürünleri cebine ve montunun içerisine saklayarak çaldığı görüldü.

Yaşanan olay hakkında konuşan işyeri sahibi Hacı Öskan, şu ifadeleri kullandı;

"Bir vatandaş işyerimize gelerek bir ürün istedi ben arkamı döndüğümde ise el çabukluğu ile tezgahtaki bir ürünü çalıyor daha sonra başka bir ürünü istiyor ben onu verirken de diğer ürünü çalıyor. 30 TL’lik alışveriş yaptı ama bin TL’lik ürün çaldı buradan. Biz akşam fark ettik kameradan baktık. Fark ettiğimiz ürünü çalmış sonra başka bir ürünün daha eksikliğini fark edince sabah tekrar kameraya baktık. 2 farklı hırsız olduğunu düşünüyorduk ama hırsız el çabukluğu ile çalmış ikisini de. Biz fark edemedik yoğunluk vardı. Bundan sonra ona göre önlemlerimizi alacağız. Henüz şikayetçi olmadım ama olacağım.”

