'30 ton limon elimizde kaldı' diye isyan eden üreticiye Başkan Aras destek oldu

02 Kasım 2021 Salı, 14:23

Bahçesindeki 30 ton limonun satılamadığını, ürünlerin ağaçta kaldığını sosyal medyadan anlatan Muğlalı vatandaşa Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras destek çıktı.

Bahçesindeki yaklaşık olarak 30 ton limonun satılamadığından yakınan Çağnur İşler isimli yurttaş, "Bahçedeki limonlarımız dalında kaldı, satılamadı (tahmini 30 ton). Şu an 1 liradan bile alıcı bulamıyoruz (kilosunu). Eminim siz 3 tanesini TL'ye zor alıyorsunuzdur. Ailem önümüzdeki sene üretim yapmayı düşünmüyor çünkü bu yıl sadece 50 TL'lik gübre bile 300 TL oldu." paylaşımıyla dikkat çekti.

Muğlalı üretici Çağnur İşler'e Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras kayıtsız kalmadı.

Başkan Ahmet Aras'ın talimatı ile harekete geçen Bodrum Belediye Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğü, 30 ton limonu üreticiden satın alınarak ilçedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını açıkladı.

Yaşanan bu gelişme üzerine Çağnur İşler yine sosyal medya hesabı üzerinden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

Başkan Aras, "Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personelimiz Ortaca ilçesindeki çiftçimiz ile bağlantı kurdular. Gerekli görüşmeler yapıldı. Bu yıl ilk defa düzenlediğimiz 'Garaova Gençlik ve Tarım Kampı'na da katılım sağlayan İşler'in dalında bekleyen ürünleri ekiplerimizce topladıktan sonra Bodrum'da ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılacak. Yerel üreticilerimize sahip çıkarak onların üretime davet etmeleri için elimizden gelen desteği verdik vermeye de devam edeceğiz. Çünkü yerelde üretim olmazsa çocuklarımıza, gençlerimize, gelecek nesillere sağlıklı gıda ulaştıramayız" dedi.

Başkan Ahmet Aras, konuya duyarlılıkla yaklaşan başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere herkese teşekkür etti.