Yayınlanma: 24.07.2024 - 12:44

Güncelleme: 24.07.2024 - 12:44

İBB Meclisi, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen olağan toplantısında önemli bir karar aldı ve ulaşımda İstanbul Kart yönetmeliği öğrenci tanımı değiştirildi. Peki, 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar? Öğrenci kartı yaş sınırı ne zaman başlayacak?

30 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİ AKBİLİ NE KADAR?

İBB Meclisinde oy çokluğuyla alınan kararla, artık 30 yaşından gün almış kişiler yarı yarıya uygulanan indirimli öğrenci kartını kullanamayacak. 30 yaş üstü öğrencilere, tam karta oranla yüzde 10 indirim, aylık abonman ücretinde ise yüzde 82 indirim sağlanacak.

İSTANBULKART YENİ DÜZENLEME DETAYLARI

Yaş Sınırı: 30 yaşından gün almış öğrenciler.

İndirim Oranı: Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinde yüzde 10 indirim.