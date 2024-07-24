30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar? Öğrenci kartı yaş sınırı ne zaman başlayacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin Temmuz ayı son toplantısında toplu taşıma kartları ile ilgili karar alındı. Buna göre toplu taşıma araçlarında öğrencilere indirim sağlayan İETT öğrenci kartında yaş şartında değişikliğe gidildi. Peki, 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar? Öğrenci kartı yaş sınırı ne zaman başlayacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2024 - 12:44
30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar? Öğrenci kartı yaş sınırı ne zaman başlayacak?
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İBB Meclisi, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen olağan toplantısında önemli bir karar aldı ve ulaşımda İstanbul Kart yönetmeliği öğrenci tanımı değiştirildi. Peki, 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar? Öğrenci kartı yaş sınırı ne zaman başlayacak?

30 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİ AKBİLİ NE KADAR?

İBB Meclisinde oy çokluğuyla alınan kararla, artık 30 yaşından gün almış kişiler yarı yarıya uygulanan indirimli öğrenci kartını kullanamayacak. 30 yaş üstü öğrencilere, tam karta oranla yüzde 10 indirim, aylık abonman ücretinde ise yüzde 82 indirim sağlanacak.

İSTANBULKART YENİ DÜZENLEME DETAYLARI

Yaş Sınırı: 30 yaşından gün almış öğrenciler.

İndirim Oranı: Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinde yüzde 10 indirim.


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