İSKİ endişelendiren veriyi açıkladı: İstanbul'da baraj doluluk oranları ne kadar?

Hava sıcaklıklarının artması ve mevsimsel yağışların azalması, İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranlarını etkiliyor. İSKİ verilerine göre barajların ortalama doluluk oranı yüzde 61.42 ile son 8 yılın en düşük seviyesinde. Peki, İstanbul'da baraj doluluk oranları ne kadar?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2024 - 11:52
İSKİ endişelendiren veriyi açıkladı: İstanbul'da baraj doluluk oranları ne kadar?
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Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte su tüketimi de arttı. Mevsimsel yağışların azalması, İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranlarının düşmesine neden oluyor. Peki, İstanbul'da baraj doluluk oranları ne kadar?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan ölçümlere göre, bugün itibarıyla barajların ortalama doluluk oranı yüzde 61.42 olarak kaydedildi. Bu oran, geçen senenin aynı dönemindeki yüzde 39.56'lık doluluk oranına göre yaklaşık yüzde 22 daha yüksek olsa da, 2015-2022 arasındaki 8 senenin aynı dönemlerine göre ortalama yüzde 10 daha düşük seviyede bulunuyor.

İstanbul'daki barajların kendi kapasitelerine göre doluluk verileri de değerlendirildi. Buna göre İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı yüzde 74.25 ile Terkos Barajı olurken, doluluk oranı en düşük baraj ise yüzde 30.51 ile Alibey Barajı oldu. Diğer barajlardaki doluluk oranları ise şu şekilde:

- Ömerli: %68.07

- Darlık: %62.71

- Elmalı: %63.85

- Büyükçekmece: %58.04

- Sazlıdere: %54.53

- Istrancalar: %38.32

- Kazandere: %34.36

- Pabuçdere: %43.88


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