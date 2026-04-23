Bursa'da acı olay: 30 yaşındaki genç yanarak can verdi

23.04.2026 12:38:00
DHA
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangında 30 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Çayır Mahallesi Hürriyet Sokak’ta gece saat 02.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan Onur Özlem’in (30) oturduğu evin 2. katında elektrik kontağından yangın çıktı.

Yangın çıktığı sırada uykuda olan şahıs, alevlerin arasından çıkamadı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderildi.

ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Yangının söndürülmesinin ardından Onur Özlem’in cesedine ulaşıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

