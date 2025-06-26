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30 yıldır aranıyordu, trafik kazasıyla bulundu!

30 yıldır aranıyordu, trafik kazasıyla bulundu!

26.06.2025 14:42:00
Güncellenme:
DHA
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30 yıldır aranıyordu, trafik kazasıyla bulundu!

Sivas'ta yaklaşık 30 yıldır kayıp olarak aranan zihinsel engelli E.G., 20 yıldır yaşadığı Konya'da trafik kazası geçirince polisin yaptığı araştırma sonucu bulundu.

Akabe Mahallesi Fetih Caddesi'nde geçen hafta bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; M.S.'nin (17) kullandığı otomobil, yolda yürüyen 50-60 yaşlarında, hafif zihinsel engelli kişiye çarptı. Yaya hafif yaralanırken, polis yaralının kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Yaralının E.G. (55) olduğu, yaklaşık 20 yıldır Konya'da yaşadığı, bakımın A.T. tarafından üstlenildiği tespit edildi. A.T. ise, E.G.'nin ailesine ulaşmadığını, Tokat ya da Sivas'ta yakınları olabileceğini belirtti.

FOTOĞRAF İLE TEŞHİS!

Bunun üzerine araştırma başlatan polis, E.G.'nin ağabeyi olabileceği değerlendirilen kişiye ulaştı. Telefonla yapılan görüşmede; ağabey, E.G.'yi yaklaşık 30 yıldır aradıklarını ve mahkemeye gaiplik başvurusunda bulunduklarını belirtti.

Görüşme sırasında gönderilen fotoğraf ile kardeşini teşhis eden ağabey, E.G.'nin Sivas nüfusuna kayıtlı olduğunu doğruladı. Teşhis sonrası ağabey, kardeşini almak için İstanbul'dan Konya'ya geldi. İşlemlerin ardından 2 kardeş, İstanbul'a döndü.

İlgili Konular: #sivas #trafik kazası #kayıp

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