30 yıldır çalıştığı işten atılan yurttaş, çatıya çıkarak intihara kalkıştı
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 30 yıldır çalıştığı işinden çıkarılan bir Neşat A., intihar etmek için çatıya çıktı. Şahıs, ekiplerin 3 saatli çalışmalarının ardından ikna edilerek aşağıya indirildi.
Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. 30 yıldır çalıştığı işinden atıldığı öğrenilen Neşat A., intihar etmek için bir binanın çatısına çıktı.
Bu durumu gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, Neşat A.’yı ikna edebilmek için yoğun çaba sarf etti.
Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ikna edilen şahıs, çatıdan aşağıya indirildi. Ambulansa bindirilen Neşat A., daha sonra hastaneye sevk edildi.
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