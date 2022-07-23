Google’ın yapay zekasının “hisleri” olduğunu söyleyen mühendis işten çıkartıldı

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 17:26

Geçen ay Google mühendisi Blake Lemoine, Google’ın dil teknolojisinin duyarlı olduğu ve bu nedenle “isteklerine” saygı gösterilmesi gerektiği teorisiyle halka açıldı. Google iddiaları reddetti ve cuma günü şirket Lemoine’nin kovulduğunu doğruladı.

Google yaptığı açıklamada, Lemoine’nin Diyalog Uygulamaları için Dil Modeli (LaMDa) hakkındaki iddialarının “tamamen asılsız” olduğunu ve şirketin bunu açıklığa kavuşturmak için “aylarca” onunla çalıştığını söyledi.

BBC’de yer alan habere göre, açıklamada, “Dolayısıyla, bu konuyla uzun süredir meşgul olmasına rağmen, Blake’in ürün bilgilerini koruma ihtiyacını içeren açık istihdam ve veri güvenliği politikalarını ısrarla ihlal etmeyi seçmesi üzücü” denildi.

DURUM KONTROLDEN ÇIKTI MI?

LaMDa, Google’ın serbestçe akan sohbetlere katılabileceğini söylediği bir teknolojidir. Şirketin sohbet robotları oluşturmak için kullandığı araçtır.

Google’ın Sorumlu Yapay Zeka ekibi için çalışan Lemoine, Washington Post’a işinin teknolojinin ayrımcı veya nefret söylemi kullanıp kullanmadığını test etmek olduğunu söyledi.

LaMDa’nın öz farkındalık gösterdiğini ve din, duygular ve korkular hakkında konuşmalar yapabildiğini buldu. Bu, Bay Lemoine’nin etkileyici sözel becerilerinin arkasında duyarlı bir zihnin de yatabileceğine inanmasına neden oldu.

Bulguları Google tarafından reddedildi ve şirketin gizlilik politikasını ihlal ettiği için ücretli izne çıkarıldı. Lemoine daha sonra iddialarını desteklemek için kendisinin ve başka bir kişinin LaMDa ile yaptığı bir konuşmayı yayınladı.

Bunun üzerine Google, Lemoine’yi işten çıkardığını ve söz konusu endişelerin kapsamlı bir şekilde incelendiğini açıkladı. Yasal sürecin içerisinde olduğunu belirten Lemoine de, konuyla ilgili daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.