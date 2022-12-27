30 yıllık fırın işletmecisi: Bayat ekmekleri balıklara verirdik, şimdi yarı fiyatına vatandaş alıyor

27 Aralık 2022 Salı, 09:24

Osmaniye’de 30 yıldır fırın işleten Eren Sayoğlu, bayat ekmeğe vatandaşlardan çok talep olduğunu belirterek, “Bir gün önceki ekmeği alıyor yarı fiyatına. Bir günde 150-200 tane satıyoruz bayat ekmek. Eskiden bayat ekmeklerimiz çok kalırdı 500-1000 tane. Onu gider balıklara verirdik, atardık nehire. Şimdi bir gün önceki ekmek kalmıyor, insanlara veriyoruz” dedi.

Osmaniye’de 30 yıldır fırın işleten Eren Sayoğlu, bayat ekmeğe rağbet olduğunu, yok sattıklarını belirtti. Sayoğlu, şunları söyledi:

“Asgari ücretin yükselmesinden önce kurtarıyordu ama asgari ücretin yükselmesinden sonra kurtarmıyor maalesef. 6 lira olması lazım ekmeğin normalde. Yeni asgari ücrete göre 6 lira olması lazım. Bizim giderlerimiz, maliyetimiz çok yükseldi. Bir ekmeğin yapımında 50-60 tane gider var üretim yapana kadar, bu da bir külfet, yani maliyeti yükseltiyor. 2 ekmek alan 1’e düşürdü, 3 ekmek alan 2’ye düşürdü. Bir de askıda ekmek olayımız var, duyarlı vatandaşlarımız geliyor onlar belli bir miktar para bırakıyor askıya asıyoruz. Zaten bayat ekmeğimizi yok satıyoruz. Vatandaş ona rağbet ediyor artık, bir gün önceki ekmeği alıyor yarı fiyatına. 1 günde 150-200 tane satıyoruz bayat ekmek. Eskiden bayat ekmeklerimiz çok kalırdı 500-1000 tane, onu gider balıklara verirdik atardık nehire, şimdi bir gün önceki ekmek kalmıyor, insanlara veriyoruz.”