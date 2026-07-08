300 bin dolar alıp tedbir kararını kaldırdığı iddiası sonrası: HSK, Ankara Cumhuriyet Savcısı Yıkılmaz hakkında inceleme başlattı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yıkılmaz hakkında inceleme başlattı.
Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, HSK 1. Dairesi, hakkındaki iddialar nedeniyle Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Yıkılmaz'la ilgili inceleme kararı aldı.
Yıkılmaz, daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevinde bulunmuştu.
RÜŞVET İDDİASI
İstanbul Başsavcılığı’nın, İBB davalarının itirafçısı Aziz İhsan Aktaş’a suikast iddiasıyla Selahattin Yılmaz dahil 19 kişi hakkında hazırladığı iddianameden, eski Ankara Başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz hakkında rüşvet iddiaları çıkmış ve iddianamede, Yıkılmaz'ın Demir Yumruk soruşturmasındaki mal varlığı tedbirini kaldırması karşılığında 300 bin dolar aldığı öne sürülmüştü.