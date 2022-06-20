300 milyon liralık vurgunun perde arkası ortaya çıktı: 'Arkamda bakanlık var'
Mersin Bölge Sulama Kooperatifler Birliği’nde yaşandığı iddia edilen dolandırıcılık ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Birlik Başkanı Ersin Akdoğan’ın tutuklanmasına yol açan 300 milyonluk vurgunda AKP’li bir siyasetçiye de 5 milyon lira aktarıldığı iddia ediliyor. Öte yandan Akdoğan’ın çevresine “Arkamda bakanlık var. Tüm yaptıklarımı Ankara'dakiler biliyor ve destekliyor” dediği ifade edildi.
Başkanlığını Ersin Akdoğan’ın yaptığı Mersin Bölge Sulama Kooperatifler Birliği ve Silifke ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne yönelik yürütülen soruşturmada 15 Haziran günü önemli bir gelişme yaşandı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Ersin Akdoğan ile kayınpederi Abdullah U.’nun da olduğu 14 kişiye yönelik gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden Akdoğan tutuklandı.
186 MİLYON LİRA NAKİT ALINDI
Çok sayıda müteahhittin “dolandırıldık” şikâyeti ile başlatılan soruşturma kapsamında toplanan para miktarı 300 milyonu aşıyor. Söz konusu paranın 186 milyonu, sulama işi ihaleleri verileceği söylenen firmalardan nakit olarak alınan teminat paraları. Söz konusu firmalardan milyonlarca liralık da çek alındı. Teminat olarak alınan çekler, üçüncü, dördüncü kişi veya firmalar üzerinden piyasaya sürülerek işleme konuldu.
Ersin Akdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile
Önümüzdeki seçimler için şimdiden AKP’den aday aday olduğunu açıklayan Ersin Akdoğan’ın, partide üst düzey bir dizi isim ile de teması söz konusu.
halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'ye konuşan kaynaklar, Akdoğan’ın, kooperatifler üzerinden topladığı paranın bölüşümünde tek başına olmadığını vurguladı. Kaynaklar “Bu kadar para tek başına bir kişinin cebine gitmiş değil. Bu kişiyi hem yerelde hem Ankara’da koruyan isimler var. Bazı durumlarda doğrudan tanık da olduk” dedi.
'KORUNMA' İÇİN 5 MİLYON LİRA
Akdoğan’a ‘koruma zırhı’ sağlayan kişilerden biri de AKP’de uzun yıllar milletvekili olarak görev yapan bir isim. Halen partide siyaset yapan bu kişiye, iddiaya göre aktarılan para tutarı 5 milyon lira. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile birlikte çekildikleri fotoğrafları her ortamda sergileyen Akdoğan’ın çevresine “Arkamda bakanlık var. Tüm yaptıklarımı Ankara'dakiler biliyor ve destekliyor” dediği ifade edildi.
KALKINMA KOOPERATİFİNE KAYYUM
Mersin’in yanı sıra Adana, Mardin, Şanlıurfa, Kocaeli ve İzmir'den çok sayıda firmanın şikayeti üzerine savcılık soruşturması devam ederken, Akdoğan'ın başında olduğu Silifke ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne kayyum atandı. Mersin Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği'nde yeni bir yönetim oluşturulması için Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 3 kişi görevlendirildi. Görevlendirilen isimlerden biri yaptığı açıklamada birliğin hesaplarında para bulunmadığını söyledi.
PARASINI KURTARMAK İSTERKEN…
Dolandırıldığını iddia eden isimlerden Meddaisan İnşaat'ın sahibi Medeni Sütpak "Zararım 5 milyona yakın. Ki bu 2 yıl önce cebimizden çıkan para. Bugünkü kur veya altına göre zarar çok daha büyük. Giden paranın dışında bu süreçte en büyük kaybımız iş yapamaz olduk. Parayı kurtarmaya çalışırken, daha fazla batağa saplandık. Ersin Akdoğan her seferinde para istedi. En son "İşin çözüldü. Parayı alacağız" diyerek bir bürokrata saat alınacağını bunun için 150 bin lirayı bana verdiği bir hesaba göndermemi istedi. Bu para da gitti. En son 1,5 milyon lira istedi. 'Ben artık tükendim' diyerek rest çektim" dedi.
ESKİ MİT'Çİ: MUSLUĞUN BAŞINDA ARKADAŞLARIMIZ VAR
Bir başka mağdur Seyfeddin Sincar ise 200 bin doların yanı sıra 2 milyonluk da çek kaptıran bir başka isim. Sincar'ın oğlu V. Sincar'ın, Ersin Akdoğan ile tanışmasına vesile olan isim Hanifi Y. V. Sincar bu kişilerle yaptığı görüşmede eski MİT'çi olduğunu belirten Erdoğan S., iddiaya göre yapılan toplantıda "Musluğun başına benim adamların var" dedi. Bu kişilerin yönlendirmesi ile ilk olarak projenin yapılacağı alanı gezen V. Sincar, sonrasında Mersin Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği'ne gittiklerini kaydetti. Sincar, sözleşmelerin hazırlanması sonrası teminat paralarını ve çekleri verdiklerini kaydetti.
AKDOĞAN 'SÜTBANK'TA DA VARDI
Öte yandan, şimdilerde sulama ihalelerinde dolandırıcılık yapmakla suçlanan Ersin Akdoğan 4 yıl önce de, saadet zinciri mantığı ile işleyen Konya'daki Sütbank sisteminde de yer almıştı. Bin 300 kadar kişiden 120 milyon lira toplayan şebeke bir süre sonra sırra kadem basmıştı. Paraları isteyen üyelere hayvanların öldüğü yönünde açıklama yapılmıştı.
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