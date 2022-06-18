67 milyonluk vurgunda yeni gelişme: 14 kişi tutuklandı
Telefonla dolandırıcılık yaparak yaklaşık 67 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen 14 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda yaklaşık 67 milyon liralık dolandırıcılık yapan 5'i kadın 36 şüpheli yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişlerdi.
Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin savcılıkta sorgularının ardından 26 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Alınan ifadelerinin ardından mahkeme 14 şüpheliyi tutuklarken, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Afla döndüğü üniversiteden 40 yıl sonra mezun oldu
- Kuzey Marmara Otoyolu’nda iki tır çarpıştı
- Borcunu isteyen arkadaşını otomobilde vurdu
- İstanbul'da otobüs 17 araca çarptı, şoför kaçtı
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- 'Daha uçamıyorsun' diyerek uçakla kavga etti
- '260 ton radyoaktif atık İstanbul'a getirildi'
- Kurbanlık inekler market reyonlarını gezdi
- Oğluyla tartışıp, etrafa saldırdı!
- Adayı duyurma şartını açıkladı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- Arınç'tan Metiner'e zehir zemberek sözler
- İstinaftan Alçı'ya kötü haber
- ‘Kral çıplak’ krizine Cumhur’un ortağı da dahil oldu
- Enflasyonda korkutan senaryo
- Netflix dizisinin iki oyuncusu yaşamını yitirdi
- Onlar kimlikle, biz vizeyle
- 'Koltuk-mevki-makam gözlerini bürümüş'
- MHP'li başkan 'cinsel istismar'dan tutuklandı
- Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar ölü bulundu