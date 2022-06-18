67 milyonluk vurgunda yeni gelişme: 14 kişi tutuklandı

Telefonla dolandırıcılık yaparak yaklaşık 67 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen 14 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA
18 Haziran 2022 Cumartesi, 11:39
67 milyonluk vurgunda yeni gelişme: 14 kişi tutuklandı
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Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda yaklaşık 67 milyon liralık dolandırıcılık yapan 5'i kadın 36 şüpheli yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişlerdi.

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin savcılıkta sorgularının ardından 26 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Alınan ifadelerinin ardından mahkeme 14 şüpheliyi tutuklarken, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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