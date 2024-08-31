31 Ağustos DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 31.08.2024 - 09:54

Güncelleme: 31.08.2024 - 09:54

DÜZCE ilinde 31 Ağustos Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 31 Ağustos Cumartesi 05:00-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE, KEPENÇ, KINIK, KİRAZLI, KOÇAR, KURUGÖL, N KENDISI, ORTANCA, YEŞİLKÖY mahallelerinde AHMET DEDE TÜRBESİ YOLU, AKÇAKOCABEY BLV., AKÇAKOCABEY BULVAR, GÖKTEPE, KEPENÇ, KEPENÇ KÖYÜ YOLU, KINIK, KINIK KÖYÜ YOLU, KINIK KÜME EVLER, KIRAZLI, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KİRAZLI KÖYÜ YOLU, KOÇAR, KOÇAR KÖYÜ YOLU, KURUGÖL, KURUGÖL KÖYÜ YOLU, KURUGÖL KÜME EVLER, ORTANCA, ORTANCA KÖYÜ YOLU, YESILKÖY, YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YEŞİLKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 31 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMPINAR mahallelerinde KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 31 Ağustos Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKKAYA, BEYHANLI, ÇAYAĞZI, KIRAZYANI, KUMPINAR, MÜCAVIR, MÜCAVİR, N KENDISI mahallelerinde 1028, 123, 123 SK., 126, 128, 2. SK., 5 NOLU, AKKAYA, AKKAYA KÖYÜ YOLU, BEYHANLI, BEYHANLI KÖYÜ YOLU, ÇAYAGZI, ÇAYAĞZI KÖYÜ YOLU, EREGLI, EREĞLİ AKÇAKOCA YOLU, EREĞLİ CD., KIRAZYANI, KUMPINAR, ZAFER 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 31 Ağustos Cumartesi 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde KÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Ağustos Cumartesi 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİ MENGENCİK mahallelerinde ESKİMENGENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, ESKİMENGENCİK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Ağustos Cumartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde 146. SK., 149. SK., 150. SK., 155., 155. SK., 161. SK., 163., 165. SK., 166. SK., 167. SK., AZMIMILLI, D 100 KARAYOLU CD., DUROĞLU SK., EREL SK., FAZIL KÜÇÜK SK., GÖZDE SK., KUTLU SK., KÜÇÜKLER SK., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., SEHIT SADIK, ŞEHİT SADIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Ağustos Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTUNÇAY, DERE, MERKEZ, N KENDISI, OTLAKLAR, SUBAŞI, TANTAN KUYU, TONYALI mahallelerinde ALTUNÇAY, CAMLISU İÇ YOLU, DÜZCE/AKÇAKOCA YOLU, KURTSUYU KÖYÜ İÇ YOLU, KURTSUYU MERKEZ, KURTSUYU MERKEZ KÜME EVLER, MUSABABA KÖYÜ, OTLAKLAR, PETEKLI KÜME EVLER, SUBASI, TANTAN KUYU, TONYALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 31 Ağustos Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIDOGAN, YENİDOĞAN mahallelerinde 115 SK., 118., 122 SK., 124 SK., 124. SK., 137., 137. SK., DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 31 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YONGALIK mahallelerinde YONGALIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.