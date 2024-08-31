31 Ağustos MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 31.08.2024 - 09:55

Güncelleme: 31.08.2024 - 09:55

MANİSA ilinde 31 Ağustos Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-31 2024-08-31 09:00:00.873-2024-08-31 15:00:00.411 saatleri arasında Sancaklıbozköy; 23 Sk. 1. Çk., İZMİR, İZMİR, 23. Sk., 312. ÇIKMAZI, BELEDİYE CAD., MANİSA 5 ÇIKMAZI, KARANFİL, 29. Sk., 31. Sk., 17, 31. Sk. 2. Sk., 22, 17, 22, 16, 17, 17, 17, İZMİR, 31. Sk.1. Çk., 32. Sk., 34. Sk., 35. Sk., BELEDİYE CAD., Manisa Cd. 2. Çk., Manisa Cd. 3. Çk., 26. Sk., İZMİR, Tugrutlu Cd. 3. Çk., Turgutlu Cd., Turgutlu Cd. 2. Çk., Turgutlu Cd. 4. Çk., Turgutlu Cd.1. Çk., İzmir Cd., İzmir Cd. 1. Çk., İzmir Cd. 2. Çk., İzmir Cd. 3. Çk., İzmir Cd. 5. Çk., 22 NOLU 1. ÇIKMAZ, turgutlu_1, izmir_1, 30 Sk., 30 Sk., 30 sokak, 34.Sk., İzmir Cd., izmir 4. çıkmaz, Turgutlu 1.Çıkmazı, Turgutlu 3. Çıkmazı, , 24. Sk., 23. Sk. 1. Çk., 23. Sk., 19sk, 21. Sk., 20. Sk., 19. Sk. 1. Çk., 19. Sk., 18. Sk., 16. Sk., 15. Sk., 14. Sk., 22.sokak, İZMİR_1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 09:00:00.873-2024-08-31 15:00:00.411 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 09:00:57.393-2024-08-31 15:00:06.123 saatleri arasında Hacıhaliller; İSTİKLAL, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KÖPRÜBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-31 2024-08-31 09:00:30.233-2024-08-31 15:00:40.159 saatleri arasında Gölbaşı; İsimsiz1, İsimsiz93, iç yok, Gölbaşı Köyü İç Yolu, GÖLBAŞI, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 09:00:30.233-2024-08-31 15:00:40.159 saatleri arasında Temrek; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 09:00:59.045-2024-08-31 15:00:45.291 saatleri arasında Temrek; HASTANE, , NAR, İsimsiz64, İsimsiz94, İsimsiz65, KARABÜK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-31 2024-08-31 09:00:56.291-2024-08-31 15:00:06.799 saatleri arasında Mollasüleymanlı; Mollasüleymanlı Köyü İç Yolu, molla süleymanlı, İsimsiz3, molla süleymanlı, , molla süleymanlı sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 09:00:56.291-2024-08-31 15:00:06.799 saatleri arasında Karayağcıhacılar; Karayağcıhacılar Köyü İç Yolu, karayağcılar, ARAZİ, İsimsiz3, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 09:00:56.291-2024-08-31 15:00:06.799 saatleri arasında Karaveliler; Karaveliler Köyü İç Yolu, karaveliler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 09:00:56.291-2024-08-31 15:00:06.799 saatleri arasında Karakılıçlı; Karakılınçlı Köyü İç Yolu, karakılıçlı sk., karakılıçlı sk, karakışıçlı, karakılınçlı sk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 09:00:56.291-2024-08-31 15:00:06.799 saatleri arasında Demirci; demirci, Demirci Köyü İç Yolu, İsimsiz9, KAĞAN 1 DEMİRCİ, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, demirdi, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 09:00:56.291-2024-08-31 15:00:06.799 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 09:00:56.291-2024-08-31 15:00:06.799 saatleri arasında Davutlar; , İsimsiz2, davutlar, Davutlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 09:00:56.291-2024-08-31 15:00:06.799 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 09:00:56.291-2024-08-31 15:00:06.799 saatleri arasında Sümbültepe; sümbültepe, Sümbültepe Köyü İç Yolu, SÜMBÜLTEPE KARAKILIÇLI, sümbülte yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 09:00:56.291-2024-08-31 15:00:06.799 saatleri arasında Pelitalan; pelitalan, PELİTALAN, Ara Sk., pelitalan iç yol, PELİTALAN ÖRENCİK, PELİTALAN, İsimsiz4, PELİTALAN, KARAVELİLER PELİTALAN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 09:00:56.291-2024-08-31 15:00:06.799 saatleri arasında Örencik; Örencik Köyü İç Yolu, İsimsiz10, örencik sk, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 09:00:56.291-2024-08-31 15:00:06.799 saatleri arasında Müslih; muslih, MÜSLİH, Muslih Köyü İç Yolu, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-31 2024-08-31 09:00:58.377-2024-08-31 15:00:09.185 saatleri arasında Hacı İshak; Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi, yeni sanayi sitesi 10 blok, İsimsiz264, İsimsiz263, YENİ SANAYİ SİTESİ 17 BLOK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-31 2024-08-31 10:00:00.027-2024-08-31 12:00:00.084 saatleri arasında Cumhuriyet; Çınar Sk., Nifli Halil Efendi Sk., Manolya Sk., , Alsan Sk., Gencer Sk., Karanfil Sk., Veysel Sk., Vatan Cd., Şehit Mustafa Sonkaya Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 10:00:00.619-2024-08-31 14:00:00.708 saatleri arasında Cumhuriyet; Zorlu Sk., Zafer Sk., Yüce Sk., Türkcan Sk., Pls. Salim Köksal Sk., Hükümet Cd., Gürbüz İpek Sk., G.OSMAN PAŞA, Ender Sk., Dr. Recai Ülker Sk., Akar Sk., İsimsiz4, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 10:00:00.619-2024-08-31 14:00:00.708 saatleri arasında Saruhan; Ünal Sk., Özge Sk., Yaralılar Sk., Manolya Sk., Kanarya Sk., EŞREF OZAN, Cengiz Topel Cd., ATATÜRK, Ara Sk., Hükümet Cd., CUMHURİYET elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-31 2024-08-31 12:00:27.734-2024-08-31 17:00:40.234 saatleri arasında Hacıyusuf; İsimsiz17 elektrik kesintisi yaşanacaktır.