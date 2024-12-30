Yayınlanma: 30.12.2024 - 09:36

Güncelleme: 30.12.2024 - 09:36

Yılbaşı tatili yaklaştı. 2025 yılına girmek için artık kısa bir süre kaldı. Yılbaşının gelmesiyle birlikte 31 Aralık Salı gününün tatil olup olmadığı da merak ediliyor. Peki, 31 Aralık okullar tatil mi? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü?

31 ARALIK TATİL Mİ?

31 Aralık 2024, Türkiye'de resmi tatil değildir; bu nedenle okullar ve iş yerleri normal çalışma düzenine devam edecektir. Yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak gününü kapsar ve bu gün resmi tatil olarak kabul edilir.

Dolayısıyla, 31 Aralık'ta okullar ve iş yerleri tam gün çalışacak, 1 Ocak'ta ise tatil yapılacaktır.

YILBAŞINDA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Yılbaşı tatili, yalnızca 1 Ocak 2024 tarihinde geçerli olan resmi tatil gününü kapsayacak. Bu nedenle, okullarda yılbaşı tatili 1 gün sürecek.