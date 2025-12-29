Yeni yıl heyecanı tüm ülkeyi sararken, tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar gözünü takvime çevirdi. Bu yıl 31 Aralık tarihi Çarşamba gününe, yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2026 ise Perşembe gününe denk geliyor. Hafta ortasına gelen yılbaşı günü nedeniyle tatilin hafta sonuyla birleşip birleşmeyeceği ve 31 Aralık'ta kurumların açık olup olmadığı en çok aratılan konuların başında geliyor. Peki, 31 Aralık tatil mi? Okul, hastane, sağlık ocağı, kamu tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi, yılbaşı tatili kaç gün? İşte ayrıntılar...

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Türkiye'de 31 Aralık Çarşamba tarihi resmi tatil değil. 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, mesai saatleri normal seyrinde devam edecek.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ? YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil. Yeni yılın ilk günü tüm kamu kurumları, okullar ve bankalar kapalı olacak.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Resmi tatil sadece 1 gün (1 Ocak Perşembe) olarak açıklandı. 2 Ocak Cuma günü için resmi bir "idari izin" veya tatil kararı açıklanmadı.

31 ARALIK'TA OKULLAR TATİL Mİ? YOKLAMA ALINACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 31 Aralık Çarşamba günü okullar tatil değil. Eğitim ve öğretim tam gün olarak devam edecek. Okullar sadece 1 Ocak Perşembe günü kapalı olacak.

HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI? (31 ARALIK - 1 OCAK)

Sağlık hizmetlerinde durum şöyle:

Hastaneler, Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocakları) ve poliklinikler 31 Aralık Çarşamba günü normal mesai saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Randevulu hastalar muayene olabilecek.

Resmi tatil olduğu için poliklinikler ve Sağlık Ocakları 1 Ocak Perşembe günü kapalı olacak. Hastanelerin sadece Acil Servis bölümleri 7/24 hizmet verecek.

BANKALAR, KARGOLAR VE ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

31 Aralık Çarşamba günü bankalar açık olacak, işlem yapılacak. 1 Ocak Perşembe günü ise tüm banka şubeleri kapalı olacak.

31 Aralık'ta kargo şirketleri dağıtıma devam edecek. 1 Ocak'ta ise kargo firmaları kapalı olacak.

31 Aralık'ta normal nöbet düzeni yok, tüm eczaneler açık olacak. 1 Ocak Perşembe günü ise sadece Nöbetçi Eczaneler hizmet verecek.