31 bin 500 volt elektrik çarptı, direkte yaşamını yitirdi

07 Kasım 2021 Pazar, 18:17

Olay, saat 7.30 sıralarında Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Soğuksu Caddesi üzerinde bulunan boş depo mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Gökay Uçar elektrik direğinde bulunan telleri çalmak için direğe çıktı. Bir teli yanında bulunan kesici alet ile kesmeye çalışan Uçar, 31 bin 500 voltluk gerilime kapılarak yaşamını yitirdi.

Yaşanan olay sonrası Ulaş Trafo Merkezi'nde bulunan sigortanın atmasıyla TREDAŞ ekipleri elektrik hattını kontrole çıktı. Soğuksu Caddesi’ne gelen ekipler elektrik direğinde bir erkeğin hareketsiz vaziyette asılı olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Uçar’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerini tamamlamasının ardından Gökay Uçar’ın cansız bedeni elektrik direğinden itfaiye ekiplerince indirilerek otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.