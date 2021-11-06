İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren elektrikli scooter

06 Kasım 2021 Cumartesi, 13:44

Büyük şehirlerde kullanımı her geçen gün artan elektrikli scooterlar yaşanan kazalarla gündeme gelmeye devam ederken, İstanbul'da kaydedilen bir görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi.

"istanbultrafik34" isimli Instagram hesabının paylaştığı videoda, otoyolda yaklaşık 100 km hızla giden bir scooter görülüyor. Otoyolun orta şeridinde hızla seyreden scooter, yurttaşları şaşkına çevirirken; videonun hangi tarihte çekildiği, sürücünün herhangi bir kaza yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor.

Söz konusu video binlerce kez izlenip, paylaşılırken yurttaşlar sorumsuz sürücüye tepkilerini dile getirdi.