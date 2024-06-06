Yayınlanma: 06.06.2024 - 09:38

Güncelleme: 06.06.2024 - 09:38

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (6.000) erkek, (1.500) kadın aday olmak üzere toplam (7.500) polis alımı için yapılan başvuruların ardından mülakat sınavları için beklenen açıklama geldi. Peki, 31. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi POMEM mülakat sonuçları tarihi belli oldu mu?

31. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

31. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SINAVI NASIL OLACAK?

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.