Yayınlanma: 05.06.2024 - 14:30

Güncelleme: 05.06.2024 - 14:30

Babalar Günü, babaları onurlandıran, babalığı, babalık bağlarını ve babaların toplumdaki etkisini kutlayan bir kutlamadır. Peki, Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü Haziran ayının kaçında?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye'de de Babalar Günü, her yıl haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Bu yıl haziran ayının üçüncü haftası 16 Haziran'a denk geliyor.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Babalara adanan bu günün ilhamı 1900'lerin başlarına kadar uzanıyor. Sonora Smart Dodd adlı bir kadının annesi doğum sırasında öldükten sonra, o ve kardeşleri, William Smart adlı bir İç Savaş gazisi olan babası tarafından büyütüldü.

Dodd, 1910 tarihli bir gazete makalesinde, babasının kendisi için yaptığı her şeye duyduğu minnettarlığı ifade etmek amacıyla, "annenin payına düşen sevgi ve saygının aynısını babaya da aşılamak" üzere tasarlanmış bir gün başlattı.

Onun ısrarı üzerine aynı yıl ilk Babalar Günü 19 Haziran'da kutlandı. Dodd, tarihi babasının doğum günü ayına göre seçtiğinden, Babalar Günü'nün haziran ayında kutlanması tesadüf değil.