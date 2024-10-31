31 Ekim MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 31.10.2024 - 10:29

Güncelleme: 31.10.2024 - 10:29

MANİSA ilinde 31 Ekim Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-31 2024-10-31 09:00:06.771-2024-10-31 15:00:14.254 saatleri arasında Belenyenice; Kaan Köyü İç Yolu, BELENYENİCE, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:00:51.746-2024-10-31 15:00:00.266 saatleri arasında Çamköy; İsimsiz8, , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz11, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:00:51.746-2024-10-31 15:00:00.266 saatleri arasında Tekeliler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:00:51.746-2024-10-31 15:00:00.266 saatleri arasında Selimşahlar; İsimsiz119, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:00:51.746-2024-10-31 15:00:00.266 saatleri arasında Yeniköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:00:51.746-2024-10-31 15:00:00.266 saatleri arasında Veziroğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-31 2024-10-31 09:00:08.125-2024-10-31 15:00:16.916 saatleri arasında Kayrakaltı; İsimsiz10, İsimsiz41, İsimsiz1, Kayrakaltı İç Yolu, , İsimsiz18, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz19, İsimsiz29, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz9, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz33, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz35, İsimsiz11, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:00:08.125-2024-10-31 15:00:16.916 saatleri arasında Türkpiyala; Kayrakaltı Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-31 2024-10-31 09:00:29.48-2024-10-31 15:00:37.389 saatleri arasında Gürle; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:00:29.48-2024-10-31 15:00:37.389 saatleri arasında Muradiye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:00:29.48-2024-10-31 15:00:37.389 saatleri arasında Yağcılar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:00:29.48-2024-10-31 15:00:37.389 saatleri arasında Karaali; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:00:29.48-2024-10-31 15:00:37.389 saatleri arasında Bağyolu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:00:51.746-2024-10-31 15:00:00.266 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:00:51.746-2024-10-31 15:00:00.266 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-31 2024-10-31 09:00:32.727-2024-10-31 15:00:44.501 saatleri arasında Bakır; İsimsiz26, İsimsiz35, İsimsiz45, İsimsiz46, 31 Sk., 30 SK., İsimsiz50, İsimsiz51, 30-2 Sk., İsimsiz53, 39. Sk., İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz60, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, 26/1 SK., İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, bakır köyü yolu, İsimsiz59, 37 Sk., 30-4., , İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz88, İsimsiz89, 35 Sk., Bakır Sk., İsimsiz92, İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz95, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz98, İsimsiz99, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz102, İsimsiz103, İsimsiz104, İsimsiz105, 30-1., İsimsiz107, İsimsiz108, İsimsiz109, İsimsiz110, İsimsiz111, İsimsiz112, İsimsiz113, İsimsiz114, 21. SK., 9 Sk., İsimsiz117, İsimsiz118, İsimsiz119, İsimsiz124, İsimsiz126, 30-1 Sk., 39. Sk., 40-1 Sk., 15. Sk., 27. Sk., 27/1. Sk., Akhisar Bergama Yolu, Bakır Sk., TAHİR USLU CAD., Mehmet Akçay Cd., İLYASLAR YOLU, Şefik Paksoy Cd., 41 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:00:32.727-2024-10-31 15:00:44.501 saatleri arasında Kayadibi; ŞEFİK PAKSOY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:00:32.727-2024-10-31 15:00:44.501 saatleri arasında Çiftlik; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-31 2024-10-31 09:00:34.233-2024-10-31 15:00:40.982 saatleri arasında Mecidiye; 1. Sk., 19. Sk., 20, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz43, İsimsiz42, 13. Sk., 12 Nolu Sk., 21. Sk., 20., 2. Sk., Atatürk Cd., 22. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KÖPRÜBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-31 2024-10-31 10:30:57.803-2024-10-31 11:00:14.571 saatleri arasında Gündoğdu; İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 10:30:57.803-2024-10-31 11:00:14.571 saatleri arasında Borlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 10:30:57.803-2024-10-31 11:00:14.571 saatleri arasında Atatürk; , İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz48, İsimsiz51, Cumhuriyet Cd., Patika elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 10:30:57.803-2024-10-31 11:00:14.571 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy; Korkmaz Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 10:30:57.803-2024-10-31 11:00:14.571 saatleri arasında Namık Kemal; , İsimsiz1, İsimsiz44, İsimsiz85, İsimsiz87, yol, TUBA, ŞAHİN, iç yol, ERDEM, AVŞAR, KARTAL, GÜNEŞ, GÖLBAŞI, FIRIN, ERÇETİN, Cumhuriyet Cd., CAMİİ, ATEŞ, GÜMÜŞ, İsimsiz30, İsimsiz78, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz3, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, Kaya Küme Evleri Sk., İsimsiz12, İsimsiz16, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz34, İsimsiz45, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz52, İsimsiz54, Korkmaz Cd., MİMAR SİNAN, OKUL, Patika, SAĞLIK, TAÇ, Tuğba Sk., TIKIR, VATAN, Şç Yol, İç Yol, ÜNLÜ, ÇELİK, YILDIZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 16:00:34.764-2024-10-31 16:30:44.079 saatleri arasında Gündoğdu; İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 16:00:34.764-2024-10-31 16:30:44.079 saatleri arasında Borlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 16:00:34.764-2024-10-31 16:30:44.079 saatleri arasında Atatürk; , İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz48, İsimsiz51, Cumhuriyet Cd., Patika elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 16:00:34.764-2024-10-31 16:30:44.079 saatleri arasında Namık Kemal; İsimsiz78, İsimsiz30, İsimsiz44, İsimsiz85, İsimsiz87, yol, TUBA, ŞAHİN, iç yol, AVŞAR, ERDEM, GÜMÜŞ, ATEŞ, CAMİİ, Cumhuriyet Cd., ERÇETİN, FIRIN, GÖLBAŞI, GÜNEŞ, KARTAL, Kaya Küme Evleri Sk., Korkmaz Cd., MİMAR SİNAN, OKUL, Patika, SAĞLIK, TAÇ, Tuğba Sk., TIKIR, Şç Yol, İç Yol, ÜNLÜ, ÇELİK, YILDIZ, VATAN, , İsimsiz1, İsimsiz12, İsimsiz16, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz3, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz34, İsimsiz45, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz52, İsimsiz54, İsimsiz58 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 16:00:34.764-2024-10-31 16:30:44.079 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy; Korkmaz Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.