31 Mart 2024 Erzurum yerel seçim sonuçları...

ürkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 Pazar günü vatandaşlar sandık başına gitti. Seçim sonucunda il/ilçe belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri de belirlenecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 02:15
31 Mart 2024 Erzurum yerel seçim sonuçları...
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Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. 81 ilde kurulan 206 bin sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmen yerel yöneticilerini belirlemek için oy verdi.

Doğudaki 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00'de başlayıp 16.00'da sona erdi. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme işlemi 08.00 ile 17.00 saatlerinde bitti. Sandıkların kapanmasının ardından sandık görevlileri oyların sayımına geçti.

Erzurum’da yurttaşlar 5 yıl boyunca yerel yönetimcilerini belirlemek için sandığa gitti. Erzurum’da sandıklar 16:00'da kapanırken seçim yasağının kalkmasıyla sandıklar açıldı ve oy sayımına geçildi.

İŞTE 31 MART 2024 ERZURUM YEREL SEÇİM SONUÇLARI...

AKP -  %50.76

İyi Parti - %22.96

DEM Parti - %7

CHP - %6.05


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