31 Mart 2024 Osmaniye yerel seçim sonuçları...

Yayınlanma: 31.03.2024 - 22:02

Güncelleme: 31.03.2024 - 22:03

Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. 81 ilde kurulan 206 bin sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmen yerel yöneticilerini belirlemek için oy verdi.

Doğudaki 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00'de başlayıp 16.00'da sona erdi. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme işlemi 08.00 ile 17.00 saatlerinde bitti. Sandıkların kapanmasının ardından sandık görevlileri oyların sayımına geçti.

Osmaniye'de 31 Mart Yerel İdareler Seçimleri’nde oy kullanma işlemi saat 17.00’da sona erdi. Bugün yapılan 31 Mart Yerel Seçimlerinde Osmaniye'de 7 ilçede 168 bin 507 seçmen oy kullandı.

Kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy sayımının başlanmasının ardından çıkan ilk verilere göre oy dağılımı şu şeklde:

İŞTE OSMANİYE SEÇİM SONUÇLARI

MHP'nin adayı İbrahim Çenet - %41.62

DEM Parti'nin adayı Zine Zilan Karagüzel - Ziver Gümüş- %2.39

İYİ Parti'nin adayı Alparslan Koca - %25.34

CHP'nin adayı Serkan Karayiğit - %23.89



