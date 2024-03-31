31 Mart BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 31.03.2024 - 01:53

Güncelleme: 31.03.2024 - 01:53

BOLU ilinde 31 Mart Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 31 Mart Pazar 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANCI, KARAKÖY, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ mahallelerinde AVDAN KÖYÜ YOLU, AVDAN YOLU, DOĞANCI-3., GÖLKÖY MESİRE ALANI, KARAKÖY-2 CD., MUDURNU YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mart Pazar 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZFINDIK, MERKEZ mahallelerinde KUZFINDIK KÖYÜ YOLU, KUZFINDIK MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mart Pazar 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMALIK, ELMALIK MÜCAVIR, ELMALIK MÜCAVİR, YEŞİLKÖY mahallelerinde ELMALIK KÖY SOKAĞI, ELMALIK KÖY YOLU, ÖMERTEPE, ÖMERTEPE SOK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mart Pazar 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITÇIK YAYLASI mahallelerinde PELITÇIK YAYLA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mart Pazar 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YEŞİLKÖY mahallelerinde BOLU DÜZCE YOLU, D-100 KENARI KÜME EVLER, MERKEZ MAH 2. SOK, OTEL SK., YESILKÖY-1., YESILKÖY-2., YEŞİLKÖY-2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mart Pazar 09:15-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASAN mahallelerinde TOPARDIÇ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mart Pazar 09:15-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMALIK, ELMALIK MÜCAVIR, ELMALIK MÜCAVİR, YEŞİLKÖY mahallelerinde ELMALIK MEVKI, KÖY SOKAĞI, ÖMER TEPE KÜME EVLERİ, ÖMERTEPE KÖY SOKAĞI, YEŞİLKÖY KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mart Pazar 15:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMALIK MÜCAVİR mahallelerinde ELMALIK MEVKİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mart Pazar 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YENİKÖY, YUKARISOKU mahallelerinde 849 SK., HAMZABEY KÖY YOLU - YENİKÖY KÖ, ORMAN YOLU, YENIKÖY-3., YENİKÖY KÖY YOLU - HAMZABEY KÖ, YENİKÖY-1. SK., YENİKÖY-4. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mart Pazar 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, ASAGI YAYLASI, AŞAĞI, FINDICAK, GÖLCÜK, HAMZABEY YAYLASI, KARAKAYA YAYLASI, MERKEZ, YUKARI mahallelerinde ASAGI MAHALLE YOLU, ÇUKURÖEN KÖY YOLU - YUKARI MAH, ÇUKURÖREN KÖY YOLU - HAMZABEY, ÇUKURÖREN KÖYÜ YOLU, ÇUKURÖREN MERKEZ KÖY YOLU, FINDICAK MAHALLE YOLU, GÖLCÜK MERKEZ KÖY YOLU, GÖLCÜK YAYLA YOLU, HAMZA BEY KÖYÜ, HAMZABEY ASAGI YAYLA YOLU, HAMZABEY KÖY YOLU - YUKARI MAH, HAMZABEY KÖYÜ YOLU, HAMZABEY YAYLASI, IMAMLAR MAHALLE YOLU, KARAKAYA YAYLA YOLU, YAKUPLAR KÖYÜ YAYLASI, YEDİGÖLLER YOLU, YENİKÖY KÖYÜ YAYLASI, YUKARI HAMZABEY YAYLASI, YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mart Pazar 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMACIK mahallelerinde ELMALIK MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mart Pazar 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAP mahallelerinde DEĞİRMENBELİ KÖYÜ ARAPLAR MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mart Pazar 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde NUHLAR MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mart Pazar 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARI mahallelerinde BALTALI YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mart Pazar 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEĞİRMENBELİ mahallelerinde DEĞİRMENBELİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mart Pazar 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAĞIŞLAR, BAYRAMLAR mahallelerinde BAĞIŞLAR KÖYÜ YOLU, BAYRAMLAR, BAYRAMLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mart Pazar 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇITAKLAR, SAĞLIK mahallelerinde ÇITAKLAR MAHALLE YOLU, UAVTEDE YOK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mart Pazar 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZCAARMUT, MERKEZ mahallelerinde BALTALI KÖYÜ BOZCARMUT MAH, ÇANAKÇILAR KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mart Pazar 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOKMAKLAR mahallelerinde TOKMAKLAR KÖYÜ MERKEZ MAH, TOKMAKLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mart Pazar 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜTÜKÇÜLER mahallelerinde BALTALI KÖYÜ KÜTÜKÇÜLER MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mart Pazar 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde BOLU İZZET BAYSAL HASTANESİ KÖ, CENGAVER SK., ÇETIN, ÇETİN SK., EKER SK., GÜRGEN SK., HEKIM, HEKİM SK., OKUR SK., ŞEHİTLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 31 Mart Pazar 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DELİCELER mahallelerinde BOLU BİLECİK YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 31 Mart Pazar 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇOMAK mahallelerinde MADAM PAŞA KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 31 Mart Pazar 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇOMAK mahallelerinde GÖLCÜK KÖYÜ YOLU, KARAÇOMAK, KARAÇOMAK KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 31 Mart Pazar 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEDELER, MERKEZ mahallelerinde DEDELER KÖYÜ, DEDELER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 31 Mart Pazar 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DELICELER, DELİCELER, FERÜZ, MERKEZ mahallelerinde BOLU BILECIK YOLU, FERUZ KÖYÜ YOLU, FERÜZ DELİCELER MAH, FERÜZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 31 Mart Pazar 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADAKINIK, ÇİTLER mahallelerinde 1 SK., 4, 4 SK., ADIKINIK/ISIMSIZ1, ÇİTLER, ULUYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEREDE ilçesinde 31 Mart Pazar 10:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHLAT SOKAK, BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, DEMIRCILER, DEMİRCİLER, DEMİRCİLER OSB, HACI IPEKLER, YENI, YENİ mahallelerinde 100. SK., 101. SK., AĞLADI SK., AHLAT SK., ALIÇ SK., ARDA SK., ARDIÇ SK., ARDIÇLI SK., ARMAĞAN SK., AYIŞIĞI SK., BAHAR SK., BAHÇELİ SK., BOLU SAMSUN YOLU, ÇEVIKOGLU, ÇEVİKOĞLU SK., ÇIGDEM, ÇİĞDEM SK., DERMAN SK., DİK SK., EMİRDAĞ SK., FATIH SULTAN MEHMET, GEREDE-KARABÜK BAĞLANTISI, GÜL SK., GÜMÜŞ SK., GÜVEN SK., H. EMİN EFENDİ CD., HACI BAKİ ÇEVİKOĞLU CD., HACI EMİN EFENDİ CD., HACI IPEKLER MAHALLE YOLU, HACI SADIK, HACI SADIK SK., HALİS SK., İLKOKUL SK., İSMAİL GÜR CD., KARABÜK, KARABÜK CD., KIBLE, KIBLE SK., KIYMET SK., MELTEM SK., MERT SK., MIMAR SINAN, NALBANT CD., NECIP FAZIL, NECİP FAZIL CD., POYRAZ, POYRAZ SK., RÜZGAR SK., SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, SERİN SK., SÖĞÜT SK., SÜLEYMANİYE SK., ŞİMŞİR SK., TABAKHANELER 10 NOLU, TABAKHANELER 6 NOLU SK., TABAKHANELER 6.NOLU, TABAKHANELER 6.NOLU SK., TABAKHANELER 7 NOLU, TABAKHANELER 7 NOLU SK., TEPE, TEPE SK., TURGUT ÖZAL, YAĞMUR SK., YAYLACI SK., YILDIZ, YILDIZ SK., YUNUS EMRE CD., YÜKSEL, YÜKSEL CD., YÜZÜNCÜYIL CD., ZIRVE, ZİRVE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU YENİÇAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YENİÇAĞA ilçesinde 31 Mart Pazar 14:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİATİK, ORTA mahallelerinde 10. SK., YAMANLAR KÖYÜ ORTA MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YENİÇAĞA ilçesinde 31 Mart Pazar 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YAMANLAR mahallelerinde YAMANLAR KÖYÜ YOLU, YAMANLAR MERKEZ MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 31 Mart Pazar 14:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜCÜKLER, GÜCÜKLER MERKEZ mahallelerinde ANADOLU OTOYOLU, DÖRTDİVAN YOLU, GÜCÜKLER KÖYÜ, GÜCÜKLER MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÖRTDİVAN ilçesinde 31 Mart Pazar 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NAHÇIVAN mahallelerinde DÖRTDİVAN GEREDE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÖRTDİVAN ilçesinde 31 Mart Pazar 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARGIBAYRAMLAR, SEYITALILER MERKEZ mahallelerinde IŞIKLAR CD., SEYITALILER MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.