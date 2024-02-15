Son dakika... 31 Mart için oy sandıkları erişime açıldı

Son dakika haberi... 31 Mart seçimlerinde seçmenlerin oy kullanacakları sandıklar e-Devlet ve YSK'nın internet adresinde erişime açıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 18:01
Son dakika... 31 Mart için oy sandıkları erişime açıldı
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Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan seçim için gün sayarken seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar e-Devlet ve Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet adresinde erişime açıldı.

YSK'den yapılan açıklamada, seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin, kurulun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ile e-Devlet'ten yapıldığı belirtildi.

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YSK'nin, seçmen kaydı sorgulama işlemlerine ilişkin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Seçmen kaydı sorgulama ilgili belirtilen kanallar dışında gelen e-posta çağrı ya da mesajlara itibar etmeyin."

Hangi sandıkta oy kullanacağınızı öğrenmek için tıklayınız...


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