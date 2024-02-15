Son dakika... 31 Mart için oy sandıkları erişime açıldı
Son dakika haberi... 31 Mart seçimlerinde seçmenlerin oy kullanacakları sandıklar e-Devlet ve YSK'nın internet adresinde erişime açıldı.
Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan seçim için gün sayarken seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar e-Devlet ve Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet adresinde erişime açıldı.
YSK'den yapılan açıklamada, seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin, kurulun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ile e-Devlet'ten yapıldığı belirtildi.
Göz Atın
YSK'nin, seçmen kaydı sorgulama işlemlerine ilişkin açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"Seçmen kaydı sorgulama ilgili belirtilen kanallar dışında gelen e-posta çağrı ya da mesajlara itibar etmeyin."
Hangi sandıkta oy kullanacağınızı öğrenmek için tıklayınız...
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'na destek açıklaması!
- Cumhur'un Yavaş çaresizliği!
- 'Müjde' diye duyurdu!
- AYM'den Sivas katliamı kararı
- Özgür Özel'den Hatay çıkışı!
- Altınok, yurttaşı provokatörlükle suçladı
- O ilçenin belediye başkan adayı değişti
- DP'den İstanbul ve Ankara kararı!
- 'Savcıları Murat Kurum'a gönderin'
- CHP'de sürpriz istifa