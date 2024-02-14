Özel'den dikkat çeken seçim videosu

CHP lideri Özgür Özel sosyal medya hesabından "Türkiye’yi kucaklamak için yola çıkıyoruz" notuyla kısa bir tanıtım videosu paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 19:58
Özel'den dikkat çeken seçim videosu
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından bir tanıtım videosu paylaştı.

Özel, "Türkiye’yi kucaklamak için yola çıkıyoruz..." notuyla yayınladığı kısa videoda bir kahvehanedeki televizyonda görülüyor. TV'de Özel'in "Biz Türkiye ittifakıyız, biz Türkiye'yi kucaklıyoruz" sözleri duyuluyor.

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Video Özel'in "Sizden bunun için destek istiyoruz" sözleriyle biterken ekranda "Yakında" yazısı beliriyor.


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