Özel'den dikkat çeken seçim videosu
CHP lideri Özgür Özel sosyal medya hesabından "Türkiye’yi kucaklamak için yola çıkıyoruz" notuyla kısa bir tanıtım videosu paylaştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından bir tanıtım videosu paylaştı.
Özel, "Türkiye’yi kucaklamak için yola çıkıyoruz..." notuyla yayınladığı kısa videoda bir kahvehanedeki televizyonda görülüyor. TV'de Özel'in "Biz Türkiye ittifakıyız, biz Türkiye'yi kucaklıyoruz" sözleri duyuluyor.
Göz Atın
Video Özel'in "Sizden bunun için destek istiyoruz" sözleriyle biterken ekranda "Yakında" yazısı beliriyor.
Türkiye’yi kucaklamak için yola çıkıyoruz...#Türkiyeİttifakı pic.twitter.com/6YkYDh4A0z— Özgür Özel (@eczozgurozel) February 14, 2024
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