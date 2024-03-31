31 Mart KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 31.03.2024 - 01:53

Güncelleme: 31.03.2024 - 01:53

KOCAELİ ilinde 31 Mart Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 31 Mart Pazar 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, YUKARI mahallelerinde ESKI KÖY, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 31 Mart Pazar 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİFERHADİYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, HASANEYN, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURIYE, MAMURİYE, SİYRETİYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ÇAVUŞ SK., ERENLER, ERENLER SK., ESERTEPE, ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ CD., KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 31 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA mahallelerinde AGUSTOS, AĞUSTOS SK., D-130 KARAYOLU CD., DAĞISTAN SK., FAKÜLTE CD., GAZİ SK., HÜDAYİ SK., ŞEBNEM SK., ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 31 Mart Pazar 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, DAMLAR, KÖRFEZ mahallelerinde ARPA, AZAK SK., EGRETI, EĞRETİ SK., ERTEN, ERTEN SK., HACI HAKKI SK, HACI RAŞİT CD., İLKYAZ SK., KAVAK, KAVAK SK., KIBRIS SK., KOCAYEMIS, KOCAYEMIS SK., KOCAYEMİŞ SK., MAHMUT ÇAVUS, MAHMUT ÇAVUŞ CD., MELIKSAH, MELİKŞAH SK., PALAMUT, PALAMUT SK., PELINSU, PELİNSU SK., SENYURT, SEYH EDEBALI, SUDENAZ, ŞENYURT SK., ŞEYH EDEBALİ CD., ŞİİR SK., TURGUT REİS CD., ULUBATLI HASAN, ULUBATLI HASAN CD., ÜSTAD SK., YAZMALI SK., ZAHİDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 31 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde ÖZLEM, ÖZLEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 31 Mart Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde ERIKLI MEVKII, ERİKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, MIDILLER MEVKII, MİDİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, RAMAZANLAR MEVKII, RAMAZANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAHVELILER MEVKII, ŞAHVELİLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 31 Mart Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MANCARLAR mahallelerinde MANCARLAR ASAGI MEVKII, MANCARLAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR YUKARI MEVKII, MANCARLAR YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 31 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAŞUKİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde KARTEPE SK, KARTEPE. CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 31 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NUSRETİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde İZMİT CD., KADEM SK., ÖZKOÇ SK., UZAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 31 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, KESTANELİK, KÖSEKÖY, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 11.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., ABBAS, ABBAS SK., ADALAR SK., AHATLI SK., AKÇASU SK., AKVİLLA KONUTLARI SİTE YOLU SK, ALAYLI SK., ALİOĞULLARI SK., ARAPOĞLU SK., ARSLAN, ARSLAN CD., ARTEZYEN SK., ARTVIN, ARTVİN SK., ATILAY SK., AYDINLIK, AYDINLIK SK., AYDINTEPE, BAHÇELİEVLER SK., BALABAN BAYRAK SK., BALABAN CUMHURİYET CD., BALCILAR SK., BELLİSAN SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVIZLIK, CEVIZLIK EVLERI, CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK EVLERİ SK., CEVİZLİK SK., CEVİZLİK. SK., ÇAKIROĞLU SK., ÇANAKÇI SUYU SK., ÇAYKARA SK., DEGIRMENKAPI, DEĞİRMENKAPI CD., DEMİRCİLER SK., DERELI, DERELİ SK., DIZDAROGLU, DİZDAROĞLU CD., DİZGE SK., DOĞANER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTIN KERIMOGLU, DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., DURSUN, DURSUN SK., ELÇİ SK., ERDOĞAN SK., ERTUĞ SK., FAHRİ SK., FERHAT AĞA SK., FİLİZLER SK, GEDE SK., GÜLBAHÇE, GÜLBAHÇE CD., GÜLLİCE SK., GÜLYALI SK., GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERI, HANYERİ SK., HARMANLIK SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, HOCALAR SK., İFTİHAR SK, İMAMOĞLU SK., İPEKYOLU CD., İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, KABAKOZ SK., KADER SK, KADIMEZARI CD., KADİR ASLAN SK, KANAAT, KARADERE CD., KARAKADILAR CD., KARALAR SK., KARALI SK., KARPUZLUK SK., KAYI SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KELESLI, KELEŞLİ SK., KESTANELIK, KESTANELİK SK., KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KIVRAK SK., KORUCU SK., KUPLAY SK., MEKTEPLI, MEKTEPLİ SK., MEMISLER SK., MEMİŞLER SK., MESRUTIYET, MESUDIYE, MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., MEŞRUTİYET SK., MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., NUSRETİYE İZMİT CD., OKÇAPINAR SK., ORTAKLAR SK., ÖMERAĞA SK., ÖMERLİ SK., ÖNCÜ SK., ÖZKANLI SK., ÖZMEN SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., PERVANE SK., RAUF EFENDİ SK., SEHIT ISHAK ÖZTÜRK, SERT SK., SEVIL, SEVİL SK, SEVİL SK., SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNTEPE SK., ŞİRİNYOL SK., TALİP SK., TAŞLI TARLA SK., TEPELİ SK, TEPELİ SK., TOPKAPI, TOPKAPI CD., TUZLA SK., VAROL SK., YAKIN SK., YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK., YILMAZLAR SK., YUSUF DEDE SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 31 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde ALİ EFENDİ SK., BESIKTAS, BEŞİKTAŞ SK., CEZAYİR SK., DESTAN SK., DOGUS, DOĞUŞ CD., GÜLENCE SK., KIRMALAR SK., MESCİT SK., RUMELİ SK., UZUN YOL SK., YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 31 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNİ, SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., AKÇAKOCA CD., AYVALAR SK, ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., DUTLUK, DUTLUK SK., EĞİTİM SK, ERİŞİM SK, FILIZLER, FİKİR SK, GÜLER SK, HACI RECEP SK., HASTANE SK., KANAAT SK., TUROĞLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 31 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde ALTINAY SK., DEMİRYOLU CD., ESKİ OKUL SK., EYÜP CD., GÜRGENLİK SK., HAMİT SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KORU CD., KOZAKLI SK., MANOLYA SİTESİ SK, MEZARLIK SK., NATO CD., OTOBAN, OTOBAN CD., OVALI SK., ÖYKÜ SK., ÖZDEŞ SK., SAPANCA YOLU, SAPANCA YOLU CD., SARRAF SK., SAZLI SK., STAD SK., ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR SK, ŞEHİT TEVFİK BIÇAKÇI SK., TEPETARLA CD., TOPRAKLI SK., TUĞCULAR SK., YILDIZELİ SK., YİĞİTHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 31 Mart Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER, DUMLUPINAR, FATİH, ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde AKGÜN, AKGÜN SK., ASHANE, AŞHANE SK., ATAÇ SK., AYBAHÇE SK., AYBALA, AYBALA SK., AYDINLAR SK., BADEM SK., BAGIMSIZ, BAĞIMSIZ SK., BAĞIŞLAYAN SK., BASARAN, BAŞARAN SK., BAŞKENT SK., BESTE SK., BEYAZ, BEYAZ SK., BORAN SK., BOSTANLI, BOSTANLI SK., ÇAKMAK, ÇAKMAK SK., ÇİLEM SK., DARI SK., DİCLE CD., EFSUN SK., EŞREF BİTLİS SK., GONCA SK., GÜNDÜZ SK., GÜNGÖRMÜŞ SK., GÜZELYURT, GÜZELYURT SK., HEMŞİRE SK., ISMETPASA, IZCI, İREMNUR SK., İSMETPAŞA CD., İZCİ SK., KAHRAMAN SK., KALE SK., KEMALPASA, KEMALPAŞA CD., KUL SK., KURTULUS, KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., MERIÇ, MERİÇ SK., NIZAM, NİZAM SK., ÖZEN, ÖZEN SK., ÖZTÜRKLER SK., PARLAK SK., SARVAN SK., SEKBANLI SK., SELIN, SELİN SK., ŞEN SK., TOPÇU SK., YAZ SK., YURDUSEV SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 31 Mart Pazar 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde AKAN SK., ANKARA., ANKARA. CD., BİNBAŞAK SK., ÇILEM, ÇILEM SK., DERMANLI, DERMANLI SK., MESNEVİ SK., MIZRAK, MIZRAK SK., SANAYI, SANAYİ CD., SERÜVEN SK., SÖZEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 31 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAĞIRGAN, SÜVERLER mahallelerinde ÇAĞIRGAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVERLER MERKEZ MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 31 Mart Pazar 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY mahallelerinde 3236, ALP, ALP SK., ANAFARTALAR, AYNALI SAZAN SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BORA SK., BOYAOVA SK., BULUT SK., CAN SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, DALGA SK., DAR, DAROVA SK., DEFNE CD., DEMİR SK., ESEN YALI SK., GÖKÇE SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., IHLAMUR SK., ISPARI, İNCİ SK., İSKELE SK., İSPARİ SK., KADİFE SK., KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KIRLANGIÇ, KIRLANGIÇ SK., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KORDONBOYU, KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MURATÇIKLI SK., MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., ORKİNOS SK., ORUÇ REİS SK., SARDALYA SK., SARI ŞABAN CD., SEHRIYAR, SELANİK CD., SELVİCİK CD., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., TURNA SK., YONCA, YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 31 Mart Pazar 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ mahallelerinde 1802., 1802. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 31 Mart Pazar 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ mahallelerinde 1801., 1801. SK., 1803. SK., 1803/1. SK., KOŞU YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 31 Mart Pazar 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIŞ, TATLIKUYU mahallelerinde 1319/1. SK., 1319/2. SK., 1319/3. SK., 1802/1. SK., ANİBAL CD., DR.ZEKİ ACAR CD., GÜNEY YANYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 31 Mart Pazar 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEBZE, TAVSANLI, TAVŞANLI mahallelerinde 4516., 622. SK., ATATÜRK CD., D-100 KARAYOLU CD., FUNDA SK., İNÖNÜ SK., KANARYA SK., LALE SK., TAVSANLI ATATÜRK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 31 Mart Pazar 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, CUMHURIYET, CUMHURİYET, INÖNÜ, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 131. SK., 15. SK., 15/1., 15/1. SK., 15/3. SK., 15/6. SK., 18/1. SK., 19. SK., 20. SK., 21., 21. SK., 21/1., 21/1. SK., 21/2. SK., 22. SK., 2203., 2203. SK., 2203/1., 2203/1. SK., 2204. SK., 2205. SK., 2205/1. SK., 2206., 2206. SK., 2207. SK., 2207/1. SK., 2207/2. SK., 2207/3. SK., 2208. SK., 2208/1. SK., 2208/2. SK., 2209., 2209. SK., 2209/1. SK., 2209/2. SK., 2209/3. SK., 2210. SK., 2211., 2211. SK., 2211/1., 2211/1. SK., 2211/2. SK., 2212., 2212. SK., 2212/1. SK., 2212/2., 2212/2. SK., 2212/3., 2212/3. SK., 2212/4. SK., 2212/5. SK., 2212/6. SK., 2212/7. SK., 2213., 2213. SK., 2213/1., 2213/1. SK., 2213/2., 2214. SK., 2215. SK., 2216. SK., 2217., 2217. SK., 2218. SK., 2219. SK., 2220. SK., 2220/1. SK., 2221. SK., 2222. SK., 2222/1. SK., 2222/2. SK., 2222/3. SK., 2223. SK., 2224. SK., 2224/1. SK., 2231/2., 23. SK., 2316/5. SK., 2318. SK., 2321., 2345., 2345. SK., 2346., 2346. SK., 2347., 2347. SK., 2347/1., 2348., 2348. SK., 2349. SK., 2350. SK., 2351., 2351. SK., 2352. SK., 2353., 2353. SK., 2354., 2354. SK., 2358. SK., 2359. SK., 2360. SK., 2361. SK., 24. SK., 25. SK., 26., 26. SK., 27. SK., 27/1. SK., 27/2. SK., 27/3. SK., 28. SK., 28/1. SK., 28/2. SK., 28/3. SK., 28/4. SK., 28/5. SK., 28/6. SK., 29. SK., 30. SK., 30/1. SK., 30/2. SK., 31. SK., 32., 32. SK., 32/1. SK., 37/1. SK., 38., 38. SK., 38/1. SK., 38/2. SK., 38/3. SK., 39. SK., 39/1. SK., 40. SK., 40/2. SK., 40/3. SK., 41. SK., 43. SK., 46. SK., 54. SK., 55. SK., 55/1. SK., 56. SK., 56/1. SK., 56/2. SK., 57/1. SK., ISTIKLAL, ISTIKLAL CD., İSTİKLAL CD., KÖROGLU, KÖROĞLU CD., KUBILAY, KUBİLAY CD., MİMAR SİNAN CD., PIRIREIS, PİRİREİS CD., YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 31 Mart Pazar 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ILIMTEPE, İLİMTEPE mahallelerinde 13. SK., 201. SK., 221. SK., ALPASLAN, ŞANTİYE YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.