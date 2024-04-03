31 Mart Seçimleri'nde partilerin en yüksek ve en düşük oy aldıkları şehirler hangileri?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçları netleşti. CHP, büyükşehir ve illerde 81 belediyeden 35’ini kazandı; AK Parti ise 24’te kaldı. Peki, 31 Mart Seçimleri'nde partilerin en yüksek ve en düşük oy aldıkları şehirler hangileri?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 15:12
31 Mart Seçimleri'nde partilerin en yüksek ve en düşük oy aldıkları şehirler hangileri?
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Türkiye genelinde yüzde 37,77 oy alan CHP sandıktan birinci parti olarak çıkmayı ve İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok büyükşehirde belediye başkanlığını kazanmayı başardı.

İktidardaki AKP ise ciddi bir oy kaybı yaşadı, bazı kalelerini kaybetti Yeniden Refah Partisi ise MHP, İYİ Parti ve DEM Parti gibi kitlesel partileri geride bırakmayı başardı, ülke genelinde en çok oy alan üçüncü parti oldu

Yerel seçimin galibi CHP’nin en yüksek oy aldığı şehir başkent Ankara oldu. Geçtiğimiz dönemde de belediye başkan olarak görev yapan CHP adayı Mansur Yavaş ile AKP adayı Turgut Altınok arasında yaklaşık 30 puanlık fark oluştu. Yavaş, Altınok’un neredeyse iki katı oy aldı. Mansur Yavaş yüzde 60,44 oy oranı ile ikinci kez Ankara Büyükşehir Belediye başkanı seçildi.

CHP’nin en yüksek oy aldığı ikinci şehir ise Mersin. CHP’nin Mersin Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdiği Vahap Seçer yüzde 59,52’lik oy oranı ile seçim yarışını birinci sırada tamamladı. En yakın rakibi MHP adayı Serdar Soydan ise yüzde 31,04 oy aldı.

  • Ankara – 60,44
  • Mersin – 59,52
  • Manisa – 57,3
  • Muğla – 55,0
  • Giresun – 54,6
  • Zonguldak – 54,5
  • Bolu – 52,9
  • Kırşehir – 52,9
  • Bartın – 51,3
  • İstanbul – 51,1

CHP’nin en düşük oy oranına sahip olduğu şehir ise yüzde 1,4 ile Hakkari...

  • Hakkari – 1,5
  • Şanlıurfa – 1,5
  • Muş – 1,5
  • Batman – 1,8
  • Siirt – 1,9
  • Bitlis – 2,1
  • Yozgat – 2,1
  • Bingöl – 2,3
  • Mardin – 2,5
  • Ağrı – 2,6

İktidar partisi AKP, 31 Mart’ta yalnızca üç şehirde yüzde 50 barajını aşabildi. AKP’nin en çok oy aldığı şehir ise yüzde 54,7 ile Rize oldu

  • Rize – 54,7
  •  Trabzon – 51,5
  • Erzurum – 50,4
  • Konya – 49,4
  • Malatya – 49,0
  • Şırnak – 47,6
  • Sakarya – 7,2
  • Hakkari – 46,6
  • Kocaeli – 45,8
  • Hatay – 44,5

AKP’nin en az oy aldığı şehirler listesinin zirvesinde ise Batman var

  • Batman – 12,4
  • Tunceli – 13,3
  • Diyarbakır – 16,8
  • Çanakkale – 18,3
  • Kırıkkale – 23,2
  • Karaman – 24,0
  • Uşak – 24,3
  • Muş – 25,3
  • Yozgat – 26,8
  • Van – 27,1

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