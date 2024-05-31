31 Mayıs BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 31.05.2024 - 09:53

Güncelleme: 31.05.2024 - 09:53

BOLU ilinde 31 Mayıs Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 31 Mayıs Cuma 10:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI mahallelerinde YUKARI MAHALLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 31 Mayıs Cuma 10:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ mahallelerinde AĞALAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 31 Mayıs Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TÜRKBEYLI, TÜRKBEYLİ mahallelerinde HACI AHMET YESEVİ, HAYRI DEMIROK, ŞAHİNLER CD., ZONGULDAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖROĞLU, OKÇULAR mahallelerinde BAHADIR SK., ORTA MAHALLE 1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGISOKU, AŞAĞISOKU, SAĞLIK mahallelerinde 1401 SK., 4301, 4313, BELDE SK., EBRULİ SK., EMEK SK., KAYAKLAR SK., M.ZEKAİ KONRAPA BULVAR, M.ZEKAİ KONRAPA BULVARI BULVAR, MEHMET ZEKAI KONRAPA, MEYDAN, MEYDAN SK., NEBİ SK., PARK, RASİM SK., SAIR SINASI, ŞAİR ŞİNASİ SK., ŞEHİT SİNAN DEMİRBAŞ, YEDI GÖLLER, YEDİ GÖLLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAGUT, ALPAGUTBEY, ALPAĞUTBEY, KILIÇARSLAN mahallelerinde 104, 104 SK., 105, 105 Sok., 106, 107, 109, 136, 137, 137. sok, 200 SK., 4011. SK., 4016. SK., 4017 SK., 4018, 4018. SK., ALPAGUT CD., ERTUĞRUL GAZİ CD., YENİÇERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mayıs Cuma 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞAÇCILAR, ALPAGUT, ALPAĞUT mahallelerinde 2 SK. KÖY SOKAĞI, 254, 254 SK., 255, 256, 256 SK., 296 SK., 3 CD., 4610 Sok., ALPAĞUT CD., İZZET BAYSAL AKIL VE RUH SAĞLI, İZZETBAYSAL DEVLET HASTANESİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mayıs Cuma 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAGUT, ALPAĞUT mahallelerinde 175 SK., 2 CD., 217 SK., 223, 223 SK., 225 SK., 226, 226 SK., 227 SK., 228, 228 SK., 242 SK., 4 CD., DR.AKIN ÇAKMAKÇI BULVAR, IZZET BAYSAL DEVLET HASTANESI, VERA KONUTLARI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mayıs Cuma 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAGUT, ALPAĞUT mahallelerinde 206 SK., 207, 207 SK., 241 SK., 245, 245. SK., 275. SK., 280, 280 SK., 284 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mayıs Cuma 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI, OGULDURUK MERKEZ, SARAYCIK YAYLASI mahallelerinde GÖKPINAR YAYLASI, KARTALKAYA YOLU, OGULDURUK, OGULDURUK YAYLASI, OĞULDURUK YAYLASI, SARAYCIK KÖYÜ YAYLASI YOLU, SARAYCIK YAYLA YOLU, SARAYCIK YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGISOKU, AŞAĞISOKU mahallelerinde 4310, 4314, 4320, CİHAN SK., FUZULİ SK., SADIKLAR, Y.K.KARAOSMANOĞLU SK., YAKUP KADRI KARAOSMANOGLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞISOKU, SAĞLIK mahallelerinde 1403 SK., ATATÜRK ORMAN PARKI İÇİ YOLU, ÇOBANOĞLU SİTESİ İÇİ YOLU, ESAT SK., KARADERE, KÜPLÜCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEYIT, SEYİT mahallelerinde ANA SK., FERAH-1., FERAH-1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇÖMLEKÇİLER, SAGLIK, SAĞLIK, YENİKÖY, YUKARISOKU mahallelerinde 1417 SK., 1419. SK., 1430. SK., 1431, 1433. SK., 1434 sok, 1438, 1439, 1441, 1444, 1445, 1446, 1447, 1477 SK., 1491, 1492, 1494 sok, 1495 SK., 1498, 1501, 1501 SK., 1504. SK., 710, 710 SK., 712, 712 SK., 720 SK., 722 SK., 725, 729 SK., 745 SK., 749 SK., 752 SK., 764 SK., 768, 768 SK., 772 SK., 775 SK., 784, 784. SK., 785, 785 SK., 785. SK., 787 SK., 790, 790 SK., 790. SK., 794 SK., 799 SK., 808 SK., 814 SK., 829, 829 SK., 829. SK., 838, 843 SK., 844 SK., 845 SK., 849, 849 SK., 850 SK., 858. SK., 861 SK., 867 SK., 876 sok, ARÇELİK İÇ YOLU, ASALET SK., ASMA, ASMA SK., AŞÇILAR SK., ATALAY, AZİZ SK., BEHİCE SK., BIÇIM, BURCU SK., CEFAKAR SK., CEYHAN, CEYHAN SK., ÇELE, ÇELE CD., ÇELEN SK., ÇELIKTEPE, ÇELİKTEPE SK., ÇÖMLEKÇILER, ÇÖMLEKÇİLER CD., ÇUKURÖREN KÖY YOLU - HAMZABEY, DAGISTANLI, DEFNE PARKI İÇİ YOLU, DEMIRKAPI, DEMİR KAPI SK., DODURGA, DODURGA CD., DOKTOR İLHAMİ İKA SK., DÖNMEZ SK., DR. İLHAMİ İKA SK., DÜNDAR, DÜNDAR SK., ELMAS, ELMAS SK., FEDAKAR SK., GENÇ, GENÇ SK., GÖKSU, GÜLEÇ, GÜLEÇ SK., GÜLNAR, GÜLNAR SK., GÜLTEPE, GÜROL, GÜROL SK., GÜRSOY, HAMZABEY CD., HASEKİ SK., HÜLYA SK., IGNESI, IKRAM, İĞDELİ PARKI İÇİ YOLU, İĞNESİ CD., İHLAS SK., İKRAM, İKRAM SK., KARADERE CD., KENTSEL SK., KIRSAL SK., KOZA, KOZA SK., MESHUR, MİMOZA SK., NAFİZ SK., ÖZGE, ÖZGE SK., RAHMET, RAHMET SK., SAĞLIK SK., SAHIN TEPE, SEBIL, SEBİL SK., SEHIT ALI ERDOGAN, SEHIT ISMAIL KONUK, SEHIT MITHAT BAYTEKIN, SEHIT NUSRET AKAR, SEHIT TURGUT DUMAN, SEMPATİ SK., ŞAHİN TEPE SK., ŞEHİT İSMAİL KONUK SK., ŞEHİT MİTAT BAYTEKİN SK., ŞEHİT MİTHAT BAYTEKİN SK., ŞEHİT NUSRET AKAR SK., ŞEHİT SÜLEYMAN TOMBAK SK., ŞEHİT TURGUT DUMAN SK., ŞENGÜL SK., TADIM, TAYFUR SK., UAVTEDE YOK, UÇAR SK., USTA, USTA SK., ÜÇGEN SK., YEDIGÖLLER, YEDİGÖLLER CD., YELKI, YELKİ SK., YOLÇATI, YOLÇATI SK., YUKARI SOKU DİNLENME TESİSİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, AŞAĞI, MERKEZ, NUHÖREN, YANIKLAR, YELKENLER mahallelerinde ANADOLU OTOYOLU, ASAGI MAHALLE YOLU, DÖRTDİVAN GEREDE YOLU, KÖY İÇ YOLU, NUHÖREN KÖY, NUHÖREN KÖY YOLU, NUHÖREN KÖYÜ YOLU, YANIKLAR MAHALLESI YOLU, YELKENLER, YELKENLER KÖY YOLU, YELKENLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 31 Mayıs Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FINDICAK MÜCAVIR, KAYABAŞI mahallelerinde FINDICAK KÖYÜ YOLU, FINDICAK MÜCAVIR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 31 Mayıs Cuma 10:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESLI, BEŞLİ, DERE mahallelerinde BESLI MAHALLE YOLU, KOVUCAK KÖYÜ, MUDURNU DERE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 31 Mayıs Cuma 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İĞNECİLER, MERKEZ mahallelerinde GÖKÖREN KÖYÜ YOLU, IGNECILER KÖY YOLU, İĞNECİLER KÖYÜ MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 31 Mayıs Cuma 13:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEMBERUZ mahallelerinde GEMBERUZ MAHALLE YOLU, GÜVEYTEPE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 31 Mayıs Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAALAN, AKÇAALAN MERKEZ, ARIKÇAYIRI, ARIKÇAYIRI MERKEZ, ASAGIKOZCAGIZ, AŞAĞIKOZCAĞIZ, BOZCAARMUT, CONLAR, DERE, HACIAHMETLER, KAVACIK, KOZCAĞIZ, KOZDERE, KÖSTEK, YENI, YENİ, YESILYAZI, YEŞİLYAZI mahallelerinde AKÇAALAN KÖYÜ YOLU, AKÇAALAN MERKEZ KÖY YOLU, AKÇAKAVAK KÖYÜ, ARIKÇAYIRI KÖY YOLU, ARIKÇAYIRI KÖYÜ YOLU, ASAGIKOZCAGIZ MAHALLE YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BOZCAARMUT KÖYÜ YOLU, ÇAMLICA KÖYÜ ÖRENCİK DEPOSU, DERE MAHALLE YOLU, ESKİ BOLU BİLECİK YOLU, GÖYNÜK DOĞA OTEL, GÖYNÜK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ Ö, HACIAHMETLER MAHALLE YOLU, KAVACIK MAHALLE YOLU, KOZCAAĞIZ KÖYÜ KÖSTEK MAH, KOZCAGIZ KÖYÜ, KOZCAĞIZ KÖYÜ YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ, YENI MAHALLE YOLU, YESILYAZI KÖY YOLU, YEŞİLYAZI KÖYÜ, YEŞİLYAZI KÖYÜ HACIAHMETLER MA, YEŞİLYAZI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 31 Mayıs Cuma 14:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZDERE, ÖRENCIK MERKEZ, ÖRENCİK mahallelerinde KOZDERE MAHALLE YOLU, ÖRENCIK MERKEZ KÖY YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.