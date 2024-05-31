31 Mayıs SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 31.05.2024 - 09:53

Güncelleme: 31.05.2024 - 09:53

SAKARYA ilinde 31 Mayıs Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1054 SK., 1081 SK., 1083 SK., 1085, 1085 SK., 1091, 1091 SK., 1103, 1103 SK., 1105, 1105 SK., 1123 SK., 1139 SK., 1169, 1173, 1173 SK., 1175 SK., 1177, 1179, 1179 SK., 1181 SK., 1206 SK., 1210, 1210 SK., 1212 SK., 1218, 1218 SK., 1222 SK., 1224 SK., 1226, 1228 SK., 1230, 1230 SK., 1232, 1232 SK., 1234, 1234 SK., 1236, 1238 SK., 1240 SK., 1242, 1244 SK., 1246 SK., ATATÜRK SANAYİ SİTESİ, FENERİUM-ADA CENTER ŞUBESİ, MURAT SOGANCIOGLU, MURAT SOĞANCIOĞLU CD., SAKARYA CD., YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER, YESILTEPE mahallelerinde 1028 SK., 1191 SK., 1193, 1199 SK., 1201 SK., 1258. SK., 1260, 1262, 1262 SK., 1264 SK., 1266 SK., 1268, 1268 SK., 1270 SK., 1272 SK., 1274, 1274 SK., 274.Sk, 8074. SK., 8082. SK., D-100 YANYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYKISLA, ÇAYKIŞLA mahallelerinde ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ÇAYKISLA, ÇAYKISLA CD., ÇAYKIŞLA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLKENT mahallelerinde AK, ÇİMEN SK., ESENTEPE CD., GÜMÜŞ SK., KAYMAK, KAYMAK SK., KILIÇ SK., KIRIM, MENDERES, SEN, ŞEN SK., TAŞYAR ÇK. SK., VATAN (GÖL), VATAN (KOYUNAĞALI) CD., VATAN KOYUNAGALI CD., VİŞNE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, BUDAKLAR mahallelerinde 1302. SK., 1307. SK., 5701 NOLU, 5701 NOLU/2, 5702., 5703. SK., 5704. SK., 5707 NOLU, 5707 NOLU SK., 5741 NOLU SK., ABALI CD., ANKARA. CD., ANKARA/4, ORTA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 31 Mayıs Cuma 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEKELER mahallelerinde 45. CD., GÜÇLÜ, HIZAR, KALEM SK., KERESTECILER, KERESTECİLER CD., MARANGOZCULAR CD., NESELI, TOMRUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BILECILER, ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇELEBILER, ÇELEBİLER, ÇERÇILER, DOGANCILAR, DOĞANCILAR, HACIRAMAZANLAR, KASIMLAR, KAVAKLIORMAN, KURTBEYLER, RÜSTEMLER, SOLAKLAR, TURNADERE mahallelerinde 1801 NOLU, 1801 NOLU SK., 1802 NOLU, 1802 NOLU SK., 1802 NOLU/3, 1802 NOLU/5, 1901. SK., 1902. SK., 5404. SK., 5441. SK., 5481 NOLU, 5481 NOLU SK., 5481. SK., 5482 NOLU SK., 5483 NOLU, 5483 NOLU SK., 5501 NOLU, 5501 NOLU SK., 5503 NOLU, 5503 NOLU SK., 5504 NOLU SK., 5505 NOLU SK., 5541 NOLU, 5541 NOLU SK., 5542 NOLU SK., 5543 NOLU SK., 5544 NOLU SK., 5561 NOLU, 5561 NOLU SK., 5562 NOLU SK., 5563 NOLU SK., 5564 NOLU, 5564 NOLU SK., 5565 NOLU, 5566 NOLU, 5577 NOLU, 5578 NOLU SK., 5581 NOLU SK., 5582 NOLU SK., 5743 NOLU SK., 903. SK., BILECILER/2, ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇELEBILER, ÇELEBİLER CD., DERNEK KIRI SK., KASIMLAR, KASIMLAR CD., KASIMLAR/1, KAVAKLIORMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KAYNARCALI SEKO, KUL SK., KURTDOGAN, KURTDOGAN CD., KURTDOGAN/1, KURTDOGAN/2, KURTDOGAN/3, KURTDOGAN_1, KURTDOGAN_1 CD., KURTDOĞAN CD., ORTA, SARIKAMIS, SARIKAMIŞ CD., SELANIK, SELANIK CD., SELANİK CD., SET ÜSTÜ CD., SET ÜSTÜ/2, SOLAKLAR SK., TURNA, TURNA. SK., TURNADERE KÖYÜ İÇ YOLU, TURNADERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 3901., 3904., 3907., 3952., 3953., 3955., CAMILI, CUMHURIYET, ERENLER, ERENLER SK., KALAYCI, KALAYCI SK., MADANLAR SK., MELEKSEORUÇ, MELEKSEORUÇ SK., MELEKŞEORUÇ KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞEORUÇ SK., MELEKŞESOLAK SK., ORMAN YOLU, ÖNDER SK., RAMADANLAR, RAMADANLAR SK., SEFERLER, SEFERLER SK., SOLAKLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MELEKSESOLAK, MELEKŞESOLAK mahallelerinde CAMİLİ SK., MADANLAR, MELEKSESOLAK, MELEKŞESOLAK KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, ILIMBEY, İLİMBEY, KARAÇAM mahallelerinde 1520., 1560, 1562, 3407., 3408., 3409, 3409., 3412., 3565., 3567., 3568., ADLIYE-, ADLİYE SK., DARDAGANLAR, DARDAĞANLAR, DARDAĞANLAR SK., DEMİR SK., ESKISEHIR YOLU, ESKİŞEHİR YOLU SK., ILIMBEY, ILIMBEY SK., İLİMBEY SK., KESTANELIK, KESTANELİK, KESTANELİK SK., MOLLA MEHMET EFENDI, ORTA -, ORTA_1, PARSELLER, SEHIT RECEP DEMIR, ŞEHİT RECEP DEMİR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 31 Mayıs Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, D100 KARAYOLU CD., ZEYTIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL mahallelerinde 17. CD., 535. SK., 537. SK., 546 SK., 546., ALANIÇI SK., ALANİÇİ SK., BAĞLAR, ESKİ DEPREM EVLERİ, MEHMET AKİF ERSOY CD., SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SERDİVAN PARKI İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 31 Mayıs Cuma 11:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA, CAMI CEDIT, CAMİ CEDİT, GÜNDOGAN, GÜNDOĞAN, KÜÇÜK SÖGÜTLÜ, KÜÇÜK SÖĞÜTLÜ, ORTA mahallelerinde 1 NOLU GAZİ OKTAY KAAN PARKI İ, 1005, 1009, 1011, 1015, 1016, 1017, 1018, 2008, 50. YIL GENÇLİK PARKI İÇİ YOLU, 50.YIL, 50.YIL CD., ACILIK, ACILIK CD., ACILIK/1, ACILIK/2, ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., AHMET IR, AHMET İR CD., AHMETBEY CD., ATATÜRK, ATATÜRK CD., ATATÜRK/1, ATATÜRK/8, AY SK., BAHAR, BALCILAR, BALCILAR CD., BARIS, BARIŞ CD., BEYAZ SK., CAMI, CAMI SK., CAMİ, CAMİ SK., CESUR, CESUR SK., ÇEVRE YOLU, ÇEVRE YOLU CD., ÇEVRE YOLU/2, ÇIGDEM, ÇINAR SK., ÇİĞDEM SK., DAMLA, DAMLA SK., DEMET SK., EZGİ SK., GAZI SK., GÜNAY SK., HALIT MOLLA, HÜRRIYET CD., HÜRRİYET, IHLAMUR SK., IHLAMUR/4, INCE, ISMET INÖNÜ, ISMET INÖNÜ CD., IŞIK SK., İNCE SK., İSMET İNÖNÜ CD., KARDELEN, KARDELEN SK., KIRAZ, KIRAZ SK., KİRAZ SK., KOCAALAN CD., KOCAALAN/1, KURUDİL KÖYÜ İÇ YOLU, LALE, LALE SK., NİLÜFER SK., NİSAN 17. SK., ORHAN GAZI, ORHAN GAZI CD., ORHAN GAZİ CD., ORHANGAZİ, ORHANGAZİ CD., ORKIDE, ORKİDE SK., ÖĞÜT SK., PARK İÇİ YOLU, RASIT GÖNÜL, RAŞİT GÖNÜL SK., SALKIM, SALKIM SK., SANAYI, SANAYİ CD., SELVİ SK., SEREF, SÖGÜT, SÖGÜTLÜBARIS/1, SÖĞÜTLÜ YOLU, ŞEHİT MEHMET KIRAN SK., ŞEKER SK., ŞEREF, ŞEREF CD., TEPE SK., YAHYA GÖNÜL, YAHYA GÖNÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE mahallelerinde 8003, 8004, 8005, 8008 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 31 Mayıs Cuma 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET mahallelerinde ALTINTAŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 31 Mayıs Cuma 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETLER, MECİDİYE mahallelerinde 3007, MECİDİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKOVA, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, YENI, YENİ mahallelerinde 1204 SK., 1205. SK., 1545.-, 2029 SK., 2030, 2031 SK., 2032, 2062 SK., 2063 SK., 2064 SK., 2065 SK., 2085 SK., 2086 SK., 2087 SK., 2089 SK., 2090, 2095, 2109 SK., 2112 SK., 2113, 2133 SK., 2141 SK., 2146 SK., 2147, 2147 SK., 5021 SK., 5131, 5131. SK., 5500 SK., 5501 SK., 5505, 5505 SK., 5505. SK., 5514, 5514 SK., ATATÜRK BULVAR, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK CD., FATIH SULTAN MEHMED, FATİH SULTAN MEHMED CD., KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN CD., SERVETIYE, SERVETİYE CD., TURGUT ÖZAL, YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DIKMEN, DİKMEN mahallelerinde 11612, 11623, 11636, ARMAĞANLAR SK., DEĞİRMENTAŞI SK., DIKMEN YAYLASI, MERKEZ ALT, MERKEZ ALT SK., MERKEZ ALT/2, MERKEZ_315, MERKEZ_58, YAMAÇLAR ALT SK., YAMAÇLAR ÜST SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 31 Mayıs Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, DEDELER, MADENLER mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, BES OLUK YAYLASI, BEŞ OLUK YAYLASI, ÇİGDEM YAYLASI, ÇİĞDEM YAYLASI, DEDELER, DEDELER SK., KURTULUŞ KÖYÜ İÇ YOLU, MADENLER, Uavtede Yok, ÜST YURTLUK, YENİYAYLA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 31 Mayıs Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, CAFERIYE, CAFERİYE, KADIKÖY, MAHMUDIYE, MELENAĞZI, TOPAĞAÇ, YAYLA mahallelerinde 303, 303 SK., 304, 304 SK., 305 SK., 306 SK., 307, 307 SK., 308, 308 SK., 309 SK., 310, 310 SK., 311 SK., 312 SK., 313 SK., 314 SK., 315.SK, 316, 316 SK., 317 SK., 318 SK., 319 SK., 319/1, 320, 320 SK., 321 SK., 322 SK., 323 SK., 324 SK., 325 SK., 326 SK., 327., 327. SK., 328. SK., 329., 330., 331 SK., 332, 335, 335 SK., 336, 337 SK., 338, 338 SK., 339. SK., 340. SK., 341. SK., 342., 342. SK., 352. SK., 501., 503., 503. SK., 504., 504. SK., 505, 505., 506., 508, 509., 509. SK., 510., 512. SK., 515, 516., 516. SK., 517., 517. SK., 518, 518 SK., 519., 519. SK., 520., 520. SK., 522., 522. SK., 524, 524 SK., 525., 525. SK., 526., 526. SK., 529. SK., 530., 531., 531. SK., 532., 532. SK., 533., 533. SK., 534., 535., 536., 536. SK., 538., 539., 540. SK., 541., 542., 543., 544., 545., 546. SK., 547., 549., 550., 550. SK., 551., 553. SK., 555., 556., 557., 557. SK., 559. SK., 560., 561., 561. SK., 563., 564., 565., 566., 567., 568., 569., 569. SK., 574., 575., 576., 577., 579., 579. SK., 580., 581., 583., 584., 584. SK., 585., 585. SK., 586. SK., 587., 588., 588. SK., 589., 590., 590. SK., 592. SK., 593. SK., 595., 595. SK., 596. SK., 597. SK., 599 SK., 600. SK., 601., 602., 604 SK., 605., 608., 609. SK., 612., 614, 615 SK., 617, 618, 619, 620, 621, 622, 622 SK., 623, 625, 625 SK., 626, 627, 628, 629, 629 SK., 631., 642., 693./1, 699., 707, 707-, 708, 708 SK., A.FUAT CEBESOY CD., AKÇAKOCA KARASU YOLU, ALANDERE MAHALLESİ MERHUM ALİ, ALİ FUAT CEBESOY CD., BEKTAŞI SK., BEYOGLU_1, BEYOĞLU, BEYOĞLU SK., CUMAYERİ YOLU, ÇAYIRLAR SK., DENİZ EVLER İÇİ YOLU, DENİZDAĞI CD., ESENTEPE_1, FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., FINDIKLIKLIK EVLERI(1), FINDIKLIKLIK EVLERİ(1), KARASU ŞİLE YOLU, KENAN TURAL, KENAN TURAL CD., MERKEZ SK., MERKEZ/1_1, MERKEZ/36, MERKEZ/37, MERKEZ/4_9, MERKEZ/60, MERKEZ/68, MERKEZ/69, MERKEZ_3, MERKEZ_96, MERKEZ_96 SK., NİNE HATUN SK., SAHIL YOLU/1, SAHIL YOLU/2, SAHIL YOLU/3, SAHILYOLU, SAHILYOLU/1, SAHİL YOLU, SAHİL YOLU CD., SAHİLYOLU, SAHİLYOLU CD., ŞAİR AYSEN AKDEMİR SK., TATLICAK, TATLICAK SK., TATLICAK/1, TOKI ORTAKÖY, TOKİ ORTAKÖY, TOPAĞAÇ SK., YALI, YALI SK., YALI/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 31 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ mahallelerinde 19 SK., 49 SK., 52 SK., 61 SK., D-100 KARAYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 31 Mayıs Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ mahallelerinde 20 SK., 50 SK., 54 SK., 55, 55 SK., AYVALIK SK., BONCUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.