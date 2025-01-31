31 Ocak MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 31.01.2025 - 09:38

Güncelleme: 31.01.2025 - 09:38

MANİSA ilinde 31 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-31 2025-01-31 09:00:15.518-2025-01-31 17:00:29.363 saatleri arasında Reşat Bey; İsimsiz68, İsimsiz63, İsimsiz54, İsimsiz143, , tekstilciler sitesi, 316.(RUMELİ), 316. Sk., 316.SK.SONU SERPME EVLER, İsimsiz110, 316sk sonu serpme evler, İsimsiz152, halime keklik tr2, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz71, GIDACILAR SİTESİ, İsimsiz66, İsimsiz65 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 09:00:15.518-2025-01-31 17:00:29.363 saatleri arasında Bekirler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 09:00:15.518-2025-01-31 17:00:29.363 saatleri arasında Kayalıoğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 09:00:15.518-2025-01-31 17:00:29.363 saatleri arasında Seyit Ahmet; 316.(RUMELİ), 316.SK.SONU SERPME EVLER, İsimsiz149, İsimsiz146, İsimsiz145, İsimsiz144, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 09:00:17.766-2025-01-31 17:00:26.467 saatleri arasında Hürriyet; İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, manisa izmir yolu, İsimsiz33, 463, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, 450, İsimsiz20, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, , Şehit Mehmet Dönmez Sk., 463, 151, 376. Sk., 396. Sk., 123. Sk., 450., Akhisar Galericiler Sitesi İç Yolu, Hal İci, Manisa Akhisar Yolu, İsimsiz138, İsimsiz71 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 09:00:17.766-2025-01-31 17:00:26.467 saatleri arasında Reşat Bey; İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz58, İsimsiz97, İsimsiz102, İsimsiz59, İsimsiz60, 167.(ŞEHİT MURAT ÖZTÜRK), 648, 316. Sk., 649 Sk., 650, , İsimsiz51, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 09:00:17.766-2025-01-31 17:00:26.467 saatleri arasında Atatürk; 572. Sk., İsimsiz52, 572, İsimsiz37, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz18, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 09:00:17.766-2025-01-31 17:00:26.467 saatleri arasında Kayalıoğlu; İsimsiz33, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:04.434-2025-01-31 18:00:16.798 saatleri arasında Çıtak; köy iç yolu, köy iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:04.434-2025-01-31 18:00:16.798 saatleri arasında Dağdere; İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz128, İsimsiz129, İsimsiz130, İsimsiz131, İsimsiz132, İsimsiz133, İsimsiz136 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:04.434-2025-01-31 18:00:16.798 saatleri arasında Hamitköy; İsimsiz18 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:04.434-2025-01-31 18:00:16.798 saatleri arasında Kavakalan; , ARAZİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:04.434-2025-01-31 18:00:16.798 saatleri arasında Yeğenoba; İsimsiz52, İsimsiz59, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-31 2025-01-31 09:00:17.641-2025-01-31 15:00:25.137 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; İsimsiz4, sancaklı uzunçınar iç yolu, Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu, , sancaklıuzuncınar, sancaklıuzuncınar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-31 2025-01-31 10:00:04.434-2025-01-31 18:00:16.798 saatleri arasında Yakaköy; Yakaköy, , Yakaköy, Yakaköy Köyü İç Yolu, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, İsimsiz112, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY BALIKLI, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, YAKAKÖY BALIKLI, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, ULUBEY, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI KARAAĞAÇ, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, KÖY YOLU, Yakaköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:04.434-2025-01-31 18:00:16.798 saatleri arasında Balıklı; , Balıklı, Balıklı Bayat, Balıklı Köyü İç Yol, Balıklı Köyü İç Yolu, Patika, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI TÜPÜLER, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI BAYAT, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI, Balıklı, Balıklı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:04.434-2025-01-31 18:00:16.798 saatleri arasında Bayat; , Bayat, BAYAT İÇ YOLU., Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ALAN BAYAT, ATATÜRK BAYAT, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ARAZİ, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, BAYAT, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ALAN, OKÇULAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:04.434-2025-01-31 18:00:16.798 saatleri arasında Boyalı; , yol, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, BOYALI KARAAĞAÇ, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, İsimsiz87, Boyalı, Boyalı, Boyalı, ÇAYBAŞI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:04.434-2025-01-31 18:00:16.798 saatleri arasında Çağlayan; , Çaglayan, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, YENİKÖY, ÇAĞLAYAN KARAYAKUP, TAŞKUYUCAK ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:04.434-2025-01-31 18:00:16.798 saatleri arasında Çiğiller; , Çiğiller Köyü Yolu, Çiğiller Mah Patika Yolu, tarla yolu, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, İsimsiz246, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, YASSIALAN, Çiğiller elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:04.434-2025-01-31 18:00:16.798 saatleri arasında Dalkara; , Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, DALKARA, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, MALKOCA DALKARA, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:04.434-2025-01-31 18:00:16.798 saatleri arasında Dereçiftlik; , Dereciftlik İç Yolu, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, ESEN ÇAY, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, DEREÇİFTLİK ESENÇAY, BAYAT DEREÇİFTLİK, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, DEREÇİFTLİK, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, OKÇULAR, Dereçiftlik, Dereçiftlik, osman yolu, osmanlar, Çiğiller elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:04.434-2025-01-31 18:00:16.798 saatleri arasında Karaağaç; , Karaagac Köyü İç Yol, Karaağaç, Karaağaç Köyü İç Yolu, MERKEZ, Karaağaç, Karaağaç, KARAAĞAÇ, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, BOYALI KARAAĞAÇ, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, DEDEBAŞI, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, DEDEBAŞI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:04.434-2025-01-31 18:00:16.798 saatleri arasında Karayakup; , Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, ÇAĞLAYAN KARAYAKUP, Karayakup, Karayakup elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:04.434-2025-01-31 18:00:16.798 saatleri arasında Kayacık; , Kayacık Köyü İç Yo, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık Köyü İç Yolu, Paika, Patika, KAYACIK, BAĞDAMLARI YOLU, KARAAĞAÇ KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, TÜPÜLER KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz341, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz353, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, TÜPÜLER KAYACIK, KAYACIK, 1, KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz459, İsimsiz461, Kayacık, Kayacık, BAĞ DAMLARI (ATATÜRK), ATATÜRK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, KARAAĞAÇ KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz514, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz534, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, BAĞDAMLARI KÜME EVLERİ, 34, CUMHURİYET MEYDANI, BAĞ DAMLRI KÜME EVLERİ, BAĞ DAMLARI KÜME EVLERİ (İSTİKLAL), BAĞ DAMLARI KÜME EVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:04.434-2025-01-31 18:00:16.798 saatleri arasında Kılcanlar; , Kılcanlar Köyü Yolu, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yolu, Kılıcanlar Köyü İç Yol, Patika, Kılcanlar, Kılcanlar, GÖLÇÜK, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar, Kılcanlar, İsimsiz122, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, KILCANLAR SARIALİLER, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, KILCANLAR SARIALİLER, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:04.434-2025-01-31 18:00:16.798 saatleri arasında Korubaşı; , Korubaşı, Korubaşı Köyü Yolu, Patika, çimentepe sk., Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, SARIALİLER KORUBAŞI, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, KORUBAŞI DALKARA, Korubaşı, Korubaşı, ÇİMENTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:04.434-2025-01-31 18:00:16.798 saatleri arasında Malkoca; , Malkoca, Malkoca Köyü İç Yolu, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:04.434-2025-01-31 18:00:16.798 saatleri arasında Hüseyni Baba; , Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, Hüseyni Baba elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:04.434-2025-01-31 18:00:16.798 saatleri arasında Şahinkaya; , Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Şahinkaya, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, YENİKÖY BOYALI, Boyalı, Boyalı, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Boyalı, arazi yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:04.434-2025-01-31 18:00:16.798 saatleri arasında Sarıaliler; , Sarıaliler, Sarıaliler Köyü İç Yolu, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:04.434-2025-01-31 18:00:16.798 saatleri arasında Tepeköy; , Tepeköy, Şahinkaya Köyü Yolu, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, TEPEKÖY, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Yakaköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:04.434-2025-01-31 18:00:16.798 saatleri arasında Tüpüler; , Parika, Patika, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, BALIKLI TÜPÜLER, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, ATATÜRK TÜPÜLER, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:04.434-2025-01-31 18:00:16.798 saatleri arasında Yeniköy; , Yeniköy, Yeniköy Köyü Yolu, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY BOYALI, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-31 2025-01-31 10:00:52.867-2025-01-31 15:00:00.161 saatleri arasında Ularca; İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, Ularca Köyü İç Yolu, , İsimsiz20, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz32, Ularca Sk., İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz25 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:52.867-2025-01-31 15:00:00.161 saatleri arasında Türkali; İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz14, İsimsiz13, Kısacıklar Cad., , Patika, Türkali Köyü İç Yolu, İsimsiz7, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:52.867-2025-01-31 15:00:00.161 saatleri arasında Vakıflı; , İsimsiz40, İsimsiz42, Vakıflı Köyü İç Yolu, İsimsiz39, Patika, Vakıflı Sk., İsimsiz43 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:52.867-2025-01-31 15:00:00.161 saatleri arasında Uruzlar; İsimsiz5, İsimsiz3, Uruzlar Sk., Uruzlar Sok., İsimsiz12, İsimsiz4, Uruzlar Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:52.867-2025-01-31 15:00:00.161 saatleri arasında Kobaklar; , Kobaklar Köyü Yolu, Kobaklar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:52.867-2025-01-31 15:00:00.161 saatleri arasında Kiraz; İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz12, İsimsiz3, İsimsiz1, Kiraz Köyü İç Yolu, Kiraz Sk., , İsimsiz13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:52.867-2025-01-31 15:00:00.161 saatleri arasında Dualar; , İsimsiz55, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz42, İsimsiz40, İsimsiz22, İsimsiz39, İsimsiz38, Patika, Dualar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:52.867-2025-01-31 15:00:00.161 saatleri arasında Devlethan; İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz3, İsimsiz2, Patika, Devlethan Köyü İç Yolu, Devlethan Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:52.867-2025-01-31 15:00:00.161 saatleri arasında Çatalçam; Çatalçam Köyü İç Yolu, , Çatalcam Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:52.867-2025-01-31 15:00:00.161 saatleri arasında Menteşe; , Menteşe Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:52.867-2025-01-31 15:00:00.161 saatleri arasında Naldöken; , Naldöken Köyü İç Yolu, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, uruzlar, Naldöken Sk., İsimsiz41, İsimsiz42 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:52.867-2025-01-31 15:00:00.161 saatleri arasında Pirahmet; , Pirahmet, Pirahmet Köyü Yolu, Pirahmet Köyü İç Yolu, Pirahmet Sk., İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:52.867-2025-01-31 15:00:00.161 saatleri arasında Söğütçük; , Patika, Söğütcük Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz3, Söğütçük elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:52.867-2025-01-31 15:00:00.161 saatleri arasında Yayladalı; İsimsiz2, Yayladalı Köyü İç Yolu, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:52.867-2025-01-31 15:00:00.161 saatleri arasında Karaçam; İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, Karaçam Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:52.867-2025-01-31 15:00:00.161 saatleri arasında Kaplan; Kaplan Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:52.867-2025-01-31 15:00:00.161 saatleri arasında Duğla; İsimsiz5, İsimsiz1, Patika, Duğla Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:52.867-2025-01-31 15:00:00.161 saatleri arasında Akçaavlu; , Akçaavlu Köyü İç Yolu, Akçavlu Köyü İç Yolu, Patika, İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:52.867-2025-01-31 15:00:00.161 saatleri arasında Boncuklu; , Boncuklu Köyü İç Yolu, Patika elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-31 2025-01-31 14:30:00.696-2025-01-31 16:00:00.018 saatleri arasında Karakoca; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 14:30:00.696-2025-01-31 16:00:00.018 saatleri arasında Gökçeler; GÖKÇELER, gökçeler, gökçeler, gökçeler iç yolu, gökçeler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.