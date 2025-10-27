31 yaşındaki erkek işyerinde başından vurulmuş halde bulundu

Olay, Yedi Eylül Mahallesi Muğla Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan bir iş yerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.İ. (31) isimli şahsın bulunduğu alandan silah sesi yükseldiğini duyan iş yeri çalışanları şahsı başından silahla vurulmuş olarak kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri A.İ.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan A.İ.'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelere göre şahsın silahla kendi hayatına son verdiği ihtimali üzerinde durulduğu bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.