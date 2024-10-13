Yayınlanma: 13.10.2024 - 15:11

Güncelleme: 13.10.2024 - 15:11

32. Dönem POMEM başvurularının ne zaman başlayacağı binlerce polis adayı tarafından araştırılıyor. Peki, 32. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? POMEM başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

32. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

32. Dönem POMEM başvuruları ile ilgili Polis Akademisi tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

32. Dönem POMEM başvuru tarihleri açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

32. DÖNEM POMEM BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

32. Dönem POMEM başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı.

POMEM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

32. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak adayları belirlemek için Aday Belirleme Ön Başvuruları https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacak.

Adaylar e-Devlet şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneleri doldurduktan sonra mutlaka başvuru sayfasının altında yer alan “ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET” butonuna tıklayarak başvuru işlemini sonlandıracak.