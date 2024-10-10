Yayınlanma: 10.10.2024 - 09:41

Güncelleme: 10.10.2024 - 09:41

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuru süreci geride kaldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuruları, 3-7 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Peki, KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK ek tercih yurt başvuru sonuçlarına nasıl bakılır?

KYK YURT BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK ek yurt başvuruları geçtğimiz yıl 1-5 Ekim tarihlerinde alınmış, sonuç duyurusu ise 9 Ekim'de gelmişti. 2024-2025 dönemi GSB yedek yurt sonuçlarının 7 gün içerisinde duyurulması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri için yurt başvuru sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden ilan edilecek. Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak sonuçlarına erişebilecek.