32 kentte 'FETÖ' operasyonu: 41 kişi tutuklandı

Yerlikaya, son 2 hafta içerisinde düzenlenen operasyonların ayrıntılarını paylaştı.

Yerlikaya, "32 ilde FETÖ’ye yönelik son 2 haftadır Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 62 şüpheliyi yakaladık" ifadelerini kaydetti.

Şüphelilerden 41'inin tutuklandığı, 4'ü hakkında ise adli kontrol hükmü uygulandığı belirtildi. Kalan şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği kaydedildi.

"EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUM"

X hesabından paylaşım yapan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

"32 ilde FETÖ’ye yönelik son 2 haftadır Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda;

62 şüpheliyi yakaladık!

41'i TUTUKLANDI.

4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca;

Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Uşak ve Van'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri,

Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları,

Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve

Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızda haklarında soruşturma başlatıldı.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum."