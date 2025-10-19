Cumhuriyet Gazetesi Logo
32 kentte 'FETÖ' operasyonu: 41 kişi tutuklandı

19.10.2025 09:38:00
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 kentte FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu 62 şüphelinin yakalandığını; şüphelilerden 41'inin tutuklandığını açıkladı.

Yerlikaya, son 2 hafta içerisinde düzenlenen operasyonların ayrıntılarını paylaştı.

Yerlikaya, "32 ilde FETÖ’ye yönelik son 2 haftadır Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 62 şüpheliyi yakaladık" ifadelerini kaydetti.

Şüphelilerden 41'inin tutuklandığı, 4'ü hakkında ise adli kontrol hükmü uygulandığı belirtildi. Kalan şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği kaydedildi.

"EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUM"

X hesabından paylaşım yapan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

"32 ilde FETÖ’ye yönelik son 2 haftadır Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 

62 şüpheliyi yakaladık!

41'i TUTUKLANDI.

4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; 

Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Siirt,  Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Uşak ve Van'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

  • Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri,
  • Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları,
  • Terör örgütüyle iltisaklı  sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve
  • Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızda haklarında soruşturma başlatıldı.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

