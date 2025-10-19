32 kentte 'FETÖ' operasyonu: 41 kişi tutuklandı

Yerlikaya, son 2 hafta içerisinde düzenlenen operasyonların ayrıntılarını paylaştı.
Yerlikaya, "32 ilde FETÖ’ye yönelik son 2 haftadır Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 62 şüpheliyi yakaladık" ifadelerini kaydetti.
Şüphelilerden 41'inin tutuklandığı, 4'ü hakkında ise adli kontrol hükmü uygulandığı belirtildi. Kalan şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği kaydedildi.
"EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUM"
X hesabından paylaşım yapan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:
