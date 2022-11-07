32 kişinin yaralandığı otobüs kazasında yeni gelişme: Sürücü tutuklandı

07 Kasım 2022 Pazartesi, 15:41

Bolu TEM Otoyolu’nda dün saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Köroğlu mevkiinde Nevşehir’den İstanbul’a seyir halinde olan Doğan K. idaresindeki Kamil Koç’a ait şehirlerarası yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan incelemelerde Dursun Çakmak, Kadriye Çakmak ve Ayşe Özdemir'in hayatını kaybettiği, 2’si ağır 29 kişinin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Vinç yardımıyla kaldırılan otobüsten çıkarılan Dursun Çakmak ve eşi Kadriye Çakmak’ın cenazeleri ise memleketleri Kırşehir’e gönderildi.

26 YARALI TABURCU EDİLDİ

Otobüs kazasında yaralanarak kentteki çeşitli hastanelere götürülen 2’si ağır 29 yaralıdan 26'sı, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Kübra Yüksel, Vahap Özdemir ve Selim Arslan’ın tedavileri devam ediyor.

Gözaltına alınan otobüs sürücüsü Doğan K. ise jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.