Ümraniye’de İETT otobüsünün klima borusu patladı, bir yolcunun yüzü yandı

Ümraniye TEM Otoyolunda seyir halinde olan İETT otobüsünün klima borusunda patlama meydana geldi. Klima borusundan akan kaynar sular ise otobüste bulunan bir yolcunun üzerine döküldü.

İHA
03 Kasım 2022 Perşembe, 16:20
Ümraniye’de İETT otobüsünün klima borusu patladı, bir yolcunun yüzü yandı
Abone Ol google-news

İstanbul Ümraniye TEM Otoyolu'nda iddiaya göre, Sultanbeyli-Kadıköy hattında çalışan 18K numaralı İETT otobüsü seyir halindeyken klima borularında patlama meydana geldi.

Patlayan klima borusunun içerisinde bulunan kaynar su ise otobüste bulunan bir yolcunun yüzüne döküldü.

Akan kaynar su sebebiyle yüzü yanan yolcu hafif şekilde yaralandı.

Arıza yapan İETT otobüsünün içerisindeki yolcular ise başka bir otobüse binerek ayrıldı. 


Ümraniye iett otobüs Klima

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler