Bursa'da hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı: 1 yaralı
Bursa’da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, park halindeki özel halk otobüsüne çarptı. Kazada sürücü İbrahim Çolak yaralandı.
Merkez Nilüfer ilçesi, Beşevler Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi’nde, 30 Ekim Pazar saat 02.00 sıralarında kent merkezi istikametine seyreden İbrahim Çolak idaresindeki 16 V 1096 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç metrelerce savrulup, kaldırıma vurarak, yolun kenarındaki otoparkta park halinde bulunan 16 MO 0235 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü İbrahim Çolak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan Çolak, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Tedavi altına alınan Çolak’ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ve hafif ticari aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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