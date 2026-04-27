327 gün sonra tahliye edilen Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'dan Aziz İhsan Aktaş davasında 'gizli tanık' tepkisi: 'Mahkemeler dedikodular üzerinden yürümez'

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, "Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize edildiği" iddiasıyla 200 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.

Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’ndeki 3 No’lu Duruşma Salonu’nda görülen davaya geçtiğimiz celse tahliye edilen Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da katıldı.

"SOMUT BİR BELGESİ, BİLGİSİ, GÖRGÜSÜ OLMAYAN KİŞİ GİZLİ TANIKLIK YAPSA NE OLUR, YAPMASA NE OLUR?"

Duruşmaya verilen arada konuşan Başkan Kadir Aydar, duruşmada dinlenen gizli tanık beyanına yönelik, "Gizli tanık, 'Somut bilgim, görgüm, belgem yok’ diyor. Somut bir belgesi, bilgisi, görgüsü olmayan kişi gizli tanıklık yapsa ne olur, yapmasa ne olur? Mahkemeler dedikodular üzerinden yürümez. Gizli tanık ihaleler konusunda da somut bir bilgisi olmadığını söylüyor. İfadesinde ismini geçirdiği ilgili arkadaşlar hakkında da ‘ben bunları söylemedim’ diyor. Yani gizli tanık somut bir şekilde hiçbir olayın görgü tanığı değil. Hatta isimlerini söylediği kişiler hakkında da ‘ben böyle bir şey demedim’ diyor. Bu gizli tanığın yüzünden Rıza Akpolat ve diğer arkadaşlarımız soruşturma geçirdi, yargılanıyor. Bunun gibi gizli tanıklar yüzünden, somut bir bilgisi, görgüsü olmayan insanlar yüzünden bugün resmen içler acısı şekilde bugün üzülerek izledik" diye konuştu.

"BİZ SUÇSUZLUĞUMUZU İSPAT ETMEK ZORUNDA KALDIK. HALBUKİ İDDİA EDEN TARAF İSPATLA YÜKÜMLÜDÜR"

Kadir Aydar, kendisinin de 327 gün sonra tahliye edildiğini hatırlattı. Adana’dan Silivri’ye getirildiğini söyleyen Aydar, şunları kaydetti:

"Halbuki biz Adana mahkemelerinde yargılanabilirdik. Bu süreç oldu, bitti ve buraya geldik. Ama ilk günden beri şunu söylüyorum, biz suçsuzluğumuzu anlatmak, ispat etmek zorunda kaldık. Halbuki iddia eden taraf ispatla yükümlüdür. Ama burada öyle bir şey ki biz kendimizi ispat etmek zorunda kaldık. Hakim adaletli bir şekilde mahkemeyi yürütmeye çalışıyor. Bugün salondaki herkes gördü, soruşturma en baştan beri yanlış başlamış. Bilgisi, belgesi, görgüsü olmayan insanlar, dedikodu kazanında birbirinden duyduklarını ya da bilgi sahibi olmadıkları şeyleri, artık hangi amaçlarla verdiklerini bilmiyorum ama, arkadaşlarımızın onlar yüzünden yargılanması çok acı.

"TUTUKLAMALAR BAŞTAN CEZALANDIRMAYA DÖNMEMELİ"

Ekrem Başkan, Rıza Başkan, Oya Başkan, Utku Başkan ve diğer belediye başkanlarımız olsun herkes tutuksuz yargılanabilir. Bakın, Oya Tekin, Adana’da bir belediye başkanı, eşiyle birlikte yargılanıyor. Üç tane çocuğu dışarıda, 16 yaşında ufak bir çocuğu var. Hiç değilse annesinden, babasından bir tanesi ailenin başında olabilseydi, onlar da bugün benimle birlikte mahkemeye gelip katılım sağlayabilirlerdi. Hiçbir yere kaçmazlardı. Bütün belediye başkanları yargılanabilir, kimse soruşturmadan muaf değildir. Belediye başkanları olması onun bir ayrıcalığı olduğu anlamına gelmez. Ama tutuksuz yargılanabilirler. Eğer beraat edecek olsalar vicdanen bunun hesabını kim verecek? O yüzden tutuklamalar baştan cezalandırmaya dönmemeli."