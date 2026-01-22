33. Adalet ve Demokrasi haftası başlıyor: Yazarımız Uğur Mumcu’yu anıyoruz

Araştırmacı-gazeteci-yazar Uğur Mumcu, yitirilişinin 33. yılında; katledildiği yerde, adının verildiği evinin önündeki sokakta anısına dikilen anıt önünde ve Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki gömütü başında anılacak. Mumcu anısına, 33. Adalet ve Demokrasi Haftası boyunca çok sayıda demokratik kitle ve meslek örgütü tarafından söyleşiler, sergiler, dinletiler ve paneller düzenlenecek. Her yıl bir ana temanın belirlendiği anmalarda bu yıl tema, yine Uğur Mumcu’nun sözünden hareketle “Suskunluğun Bedeli, Suçlular Çağı” olarak belirlendi. Haftanın alt başlığı ise Mumcu'nun 20 Ocak 1975’te kaleme aldığı Çağın Suçu yazısındaki şu ifadeleriyle belirlendi:

“Baskıya boyun eğmeyen, gelen geçen yönetimlere maşalık etmeyen, içinde insanlık onurunu bir değişilmez hazine gibi saklayan insanlardır çağlarına ve toplumlarına yakışanlar, Faşizmin utanç duvarlarına karşı birer ‘fedai mangası’ gibi dövüşenler her toplumda, her dönemde, karanlığa karşı sıkılmış bir yumruk gibi uzanıp geliverdiler bugüne kadar. Açılan yumrukların içinden özgürlük güvercinleri uçtu havaya.”

24 OCAK’TA BAŞLIYOR

Etkinlikler, Mumcu’nun öldürülmesinin yıldönümü olan 24 Ocak’ta Mumcu’nun katledildiği ve adının verildiği sokakta bulunan anıt önünde karanfiller bırakılması ve mumların yakılmasıyla başlayacak. Anma etkinlikleri, konser ve konuşmalarla devam edecek. Şebnem Gürsoy’un sunumuyla gerçekleştirilecek etkinlikte, bu yıl Ali Seçkiner Alıcı ve Turhan Alıcı, türkülerini Uğur Mumcu için seslendirecek. Etkinliklerin ardından Uğur Mumcu, 14.30’da Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki gömütü başında da anılacak. 24 Ocak saat 21.00’de, anıt önünde ve Türkiye’nin dört bir yanında, Uğur Mumcu ve aramızdan alınan tüm aydınlar için “Karanlığa Karşı, Sen de Bir Mum Yak!” denilecek. Etkinlik, sosyal medya üzerinden eş zamanlı gerçekleşecek. Etkinlikler, Hukukçu ve siyasetçi Prof. Dr. Muammer Aksoy’un öldürüldüğü gün olan 31 Ocak’ta, kapanış konseriyle sona erecek. 24-31 Ocak tarihlerinde sürecek olan anma etkinliklerinde, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı öncülüğünde; gazetemiz Cumhuriyet başta olmak üzere çok sayıda demokratik kitle örgütü, dernek, sendika ve meslek örgütünün katkısıyla hazırlanan dinletiler, sergiler, açık oturumlar, söyleşiler ve paneller yer alacak. Haftanın programı şöyle açıklandı: