33 kişinin yaralandığı kazayla ilgili yeni gelişme... Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı!

Emirdağ ilçesinde 33 kişinin yaralandığı kazayla ilgili kamyonet sürücüsü M.B. , tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

AA İHA
Yayınlanma: 15.08.2023 - 10:04
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Yunak-Emirdağ karayolu Suvermez Kavşağı'nda dün meydana gelen kazada yaralanan kamyonet sürücüsü M.B.'nin Emirdağ Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Kazada kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen sürücü M.B., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan hastanelere kaldırılan yaralılardan 28'inin taburcu olduğu, 5'inin Afyonkarahisar ve Eskişehir'deki hastanelerde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

M.B. idaresindeki 54 AGU 626 plakalı kamyonet, dün Yunak-Emirdağ kara yolu Suvermez Kavşağı'nda tarım işçilerini taşıyan N.Ç. yönetimindeki 03 HM 749 plakalı midibüsle çarpışmış, kazada sürücüler ile 31 kişi yaralanmıştı.

Kamyonet ile midibüsün çarpışma anı güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.


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