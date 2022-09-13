35. Ahilik Haftası başladı

13 Eylül 2022 Salı, 17:53

İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu ve Ahilik Komitesi üyeleri, 12-18 Eylül tarihleri arasında kutlanan 35. Ahilik Haftası nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Egemenlik Evi'nde konukları ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "Esnaf teşkilatımızla burada birlikte olmak şereftir. Önemli bir hafta. Bugünden başlayıp bir hafta boyunca ülkenin her yerinde kutlanacak. Ahilik felsefesi onun o kutsal görevi anlatılacak” dedi.

ÖNEMLİ OLAN İYİ İNSAN OLMAK

Esnafın, ülke açısından önemli olduğunu ve her zaman esnafın yanında yer alacaklarını ifade eden Özuslu, “Bir hizmet üretiyorsunuz ve bu hizmeti kaliteli olarak yapmanız oldukça önemli. İyi insan olun. Ahilik felsefesinde sadece işini iyi yapmak değil, topluma, yaşadığı ülkeye, topraklara ve devlete faydalı insanlar olmak önemli. Ahiliğin dayandığı zemin de bu” diye konuştu.

“ESNAF TEŞKİLATI EKONOMİNİN CAN DAMARI”

İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu da Ahiliğin bir felsefe, bir yaşama biçimi olduğunu belirterek, “Bu yaşama biçimini ülkeye, dünyaya yayabilsek insanlar hiç sorun yaşamaz. Yaşatılması gereken, toplumun tüm katmalarına yayılması gereken bir yaşam biçimi. Devlet-millet olmanın özelliklerini bir arada sağlam tutabilmek adına, esnaf teşkilatı bugüne kadar çimento görevi yapmış. Bugün de esnaf teşkilatı ekonominin can damarı. İstihdam sağlayan, işsizliğin önlenmesine katkı koyan bir kuruluş” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN SOYER’E TEŞEKKÜR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e esnafa verdiği destekten dolayı teşekkür eden Mutlu, şunları söyledi: “Pandemi ve sonrasında yaşanan ekonomik kriz döneminde belediye başkanımızın her zaman desteğini gördük. Sizlere teşekkür ediyorum. Bundan sonra yapacağınız çalışmalarda her zaman birlikte olduğumuzu paylaşıyorum.”