35 akü çalan 2 kardeş, polis operasyonuyla yakalandı

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 14:06

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 14:08

Meram'daki işyerinden 35 otomobil aküsü çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Bunun üzerine Harun T.'nin ikinci el eşya alım satımı yaptığı dükkanında, çok sayıda akü olduğu belirlendi. İşyerine operasyon düzenleyen polis, Harun T.'deki akülerin çalınan aküler olduğunu saptadı.

Harun T., 35 aküyü Ahmet T. ve kardeşi Mehmet T.'den 15 bin TL karşılığında satın aldığını, çalıntı olduğunu anlayınca geri vermek istediğini ancak şüphelilerin almadığını öne sürdü.

SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİLER

Polis, 2 kardeşi Karatay ilçesi Erler Mahallesi Gülvatan Sokak’taki evlerinde gözaltına aldı. Aküleri çalıp, sattıklarını itiraf eden 2 kardeş, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çalıntı aküler ise sahibine teslim edildi.