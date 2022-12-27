İstanbul Tıp Fakültesi'nde uzaktan muayene dönemi başladı
İstanbul Tıp Fakültesi uzaktan muayene hizmetine başladı. Yeni uygulamayla birlikte hastalar başka şehirde de olsa doktorlarla online olarak görüşebilecek.
İstanbul Tıp Fakültesi'nde uzaktan muayene dönemi başladı. NTV'de yer alan habere göre randevu bulamayanlar, başka şehirde yaşayanlar ya da İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin görüşüne başvurmak isteyenler online olarak doktorlarla görüşebilecek.
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, hizmete ilişkin şunları söyledi:
"Hangi bölüme gitmek istediğinizi öncelikle belirliyorsunuz. Daha sonra o konuyla ilgili size verilen listedeki hekimleri görüyorsunuz hangi hekimden randevu almak istiyorsanız o hekime tıklıyorsunuz. O hekimle belirli bir saat için randevulaşarak internet üzerinden online olarak evinizden görüşebiliyorsunuz. Bu sayede ikinci görüş almak isteyen vatandaşlarımız, hastalarımız İstanbul Tıp Fakültesi'nin deneyimli hocalarına bu sayede ulaşmış olacak.''
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