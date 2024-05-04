35 bin öğrenciye eğitim verilecek

Yayınlanma: 04.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.05.2024 - 04:00

Projeyle, Türkiye’nin 81 ilinde 11- 14 yaş arası ortaokul ve 14-18 yaş arası lise öğrencilerine yapay zekâ eğitimleri verilecek. Projeye katılan öğrenciler için global içerik ve etkinlikler aracılığıyla farklı gelişim alanları da sunulacak. Projenin ilk yılında toplam 35 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Projede görev yapacak toplam 276 eğitmenin yüzde 70’inin okul öğretmeni olması hedefleniyor. Ayrıca proje için özel içerik komitesi oluşturuldu. Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Engin Aksoy, Türkiye’de bireylerin yüzde 30’unun en az temel düzeyde dijital beceriye sahipken, Avrupa Birliği ülkelerinde bu oranın yüzde 54 düzeyinde olduğunu belirterek, “Vodafone olarak bu alanda gelişmek için pek çok proje yürütüyoruz” dedi.

DESTEK VE CESARET

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel de şu vurguyu yaptı: “Amacımız, genç nesillerin teknolojik bakımdan donanımlı olmalarını sağlamak, günümüzde her alanda gördüğümüz yapay zekâ teknolojisini öğrenip kullanarak yaratıcı fikirlerini yeni teknolojilerle birleştirmelerini mümkün kılmak.” Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ise projenin özünü şöyle özetledi: “Gençlerin teknolojiye olan ilgisini ve merakını desteklemek, onları cesaretlendirmek ve keşfetmeye teşvik etmek, bizim için çok değerli.”